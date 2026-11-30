Los candidatos del PSOE, con Pilar Alegría, esta medianoche. E. E.

Alegría asume con pesar "la nueva etapa" del PSOE como oposición: "Vamos a defender los derechos conquistados"

Pilar Alegría asume con pesar “la nueva etapa” del PSOE como oposición: “Vamos a defender los derechos que tanto nos han costado conquistar”

La líder del partido en Aragón ha lamentado por “todos los ciudadanos progresistas” los resultados obtenidos este 29-N.

El pesar ha inundado la sede del PSOE en Zaragoza tras la victoria del PP y el impulso de Vox, que han logrado sumar 187 escaños en el Congreso.

Alegría ha lamentado los resultados afirmando que, esta noche, “no hay ningún ciudadano progresista que esté satisfecho con el resultado”.

Pese a la derrota, que supone el comienzo de “una nueva etapa”, desde el partido en la capital aragonesa se agarran ahora a su papel como una oposición “constructiva”.

La dirigente socialista ha felicitado a Feijóo por la victoria y ha asegurado que la actitud de su partido va a estar lejos de la “sufrida” por PP y Vox durante estos ocho años pasados.

“Vamos a hacer una oposición para defender los derechos que tanto nos han costado conquistar. Ese va a ser el papel del Partido Socialista”, ha sentenciado.