El pueblo de 89 habitantes vinculado a Jon Echeverría se vuelca con el PP: logra el 53% de sus votos

A falta de conocer el resultado definitivo de las elecciones generales en España y quién ocupará la presidencia del Gobierno durante los próximos cuatro años, muchos municipios pequeños ya han completado el escrutinio y tienen sus resultados sobre la mesa.

Uno de ellos es Montón, una pequeña localidad zaragozana que guarda un vínculo especial con Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, que, con tan solo 22 años, ha recibido el respaldo electoral de este municipio ligado a sus raíces familiares.

No obstante, su camino no ha sido precisamente un camino de rosas, viviendo algunos momentos de tensión durante la campaña electoral, marcados por la polémica.

En los últimos días, ha recibido distintos ataques e insultos. Uno de los episodios tuvo lugar mientras atendía a los medios de comunicación, cuando un hombre de avanzada edad le dedicó el comentario: "normal que te pasen cosas chaval".

A este incidente se sumó otro episodio en el País Vasco, donde su coche sufrió un apedreamiento.

Sin embargo, la relación de Echeverría con Aragón es muy distinta, guardando un cariño especial a la localidad de Montón, un pequeño pueblo de apenas 89 habitantes.

Durante un mitin del PP junto al presidente aragonés, Jorge Azcón, el candidato explicó precisamente sus raíces familiares y su conexión con Zaragoza.

"Yo soy mitad aragonés, en realidad mitad zaragozano concretamente. Mis abuelos por parte de madre proceden de un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza. Se trata de Montón", afirmaba.

Pero su relación con esta localidad va más allá de sus orígenes familiares. De hecho, también guarda recuerdos de su infancia allí: "Yo he sido monaguillo en esta localidad. Que sepáis que soy mitad zaragozano por esa parte", mencionaba.

Resultado electoral de Montón

El municipio zaragozano ha vuelto a dar su confianza mayoritaria al PP, que ha conseguido el 53,52 % de los votos. Sin embargo, el resultado es inferior al registrado en las elecciones de 2023, cuando la formación obtuvo el 62,29 %.

Una parte de ese apoyo ha pasado a VOX, que ha experimentado un notable crecimiento en la localidad y ha alcanzado el 16,90 % de los votos. Esto supone una subida de 7,07 puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios.

Por su parte, el PSOE tampoco ha conseguido repetir los resultados de 2023 y ha registrado una caída de 4,65 puntos porcentuales en estas elecciones del 29N.

El resto de las formaciones han obtenido resultados más discretos: CHA ha alcanzado el 9,85 % de los votos, mientras que SALF ha conseguido el 1,40 %.