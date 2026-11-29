El PP se impone a un debilitado PSOE en grandes municipios aragoneses como Calatayud, Utebo y Monzón

Los municipios más grandes de Aragón ya han hablado en las urnas y sus resultados empiezan a dibujar una fotografía bastante clara del panorama político tras las elecciones del 29N.

Calatayud es uno de los primeros ejemplos.

Allí, el Partido Popular se impone con el 39,49 % de los votos, aunque pierde un 2,03 % respecto a las elecciones generales de 2023.

Una parte importante de ese terreno parece haberla ganado Vox, que alcanza el 21,67 % de los sufragios y suma cerca de 800 votantes más que en los anteriores comicios.

Por su parte, el PSOE tampoco consigue mejorar sus resultados entre los bilbilitanos. Se queda con el 26,50 % de los votos, un 3,58 % menos que en 2023.

En Utebo, uno de los municipios zaragozanos más próximos a la capital, el reparto de fuerzas sigue una tendencia bastante similar.

El PP vuelve a situarse en primera posición, con 2.472 votos, que representan el 33,66 % del total. Sin embargo, el crecimiento más llamativo vuelve a protagonizarlo Vox.

La formación alcanza los 1.800 votantes y consigue el 25,20 % de los sufragios, convirtiéndose en la segunda fuerza política más votada.

El PSOE, por su parte, ocupa la tercera posición con un 23,70 %, lo que supone un descenso del 5,51 % respecto a 2023. A mayor distancia quedan CHA, con un 11,79 %, y SALF, con un 2,30 %.

En Monzón, municipio que supera los 18.000 habitantes, el resultado vuelve a dejar al PP en cabeza, aunque con una distancia más ajustada respecto a sus principales rivales.

Los populares consiguen el 37,58 % de los votos, seguidos del PSOE, que alcanza el 33,85 % y mejora sus resultados en un 1,38 % respecto a 2023.

Vox ocupa la tercera posición con un 18,66 % de los sufragios, tras experimentar un crecimiento del 4,04 %.

Una fotografía muy parecida encontramos en Barbastro. Allí, el PP vuelve a imponerse con más del 40 % de los votos, seguido del PSOE, con un 31,67 %, y de Vox, que alcanza el 18,02 %.

Precisamente, la formación de Santiago Abascal vuelve a protagonizar el mayor crecimiento porcentual, con un incremento del 4,59 % respecto a los anteriores comicios.

En Alcañiz, la tendencia vuelve a acercarse a la de otros grandes municipios aragoneses. El PP se impone con el 35,04 % de los votos, seguido del PSOE, que suma 2.931 sufragios y mejora sus resultados en un 1,21 % respecto a 2023.

Vox vuelve a ganar terreno y alcanza los 1.903 votos, con un crecimiento cercano al 7 % respecto a las anteriores elecciones.

Por detrás quedan Teruel Existe, con 556 votantes y un descenso del 3,15 %, y SALF, que consigue 138 votos.

En Fraga, donde viven alrededor de 15.400 personas, los vecinos también se decantan mayoritariamente por el PP. La formación consigue el 42,31 % de los sufragios y se sitúa con claridad en primera posición.

El PSOE ocupa el segundo puesto con el 30,02 % de los votos, pese a aumentar su número de votantes respecto a las anteriores elecciones. Vox cierra el podio con un 19,71 %, lo que supone un incremento del 4,51 % frente a 2023.

Por último, Tarazona vuelve a dar la victoria al Partido Popular, que consigue el 36,15 % de los votos. El PSOE se mantiene como segunda fuerza política con un 29,65 %.

No obstante, ambos partidos pierden apoyos respecto a 2023, mientras Vox vuelve a aprovechar el escenario para crecer y sumar aproximadamente 400 votantes más.

Ejea

Sin embargo, no todos los municipios siguen el mismo guion.

Ejea de los Caballeros, donde gobierna el PSOE, ofrece un resultado diferente y sitúa a los socialistas como primera fuerza política, con el 34,53 % de los votos.

Eso sí, la victoria llega con matices: el partido pierde un 4,57 % respecto a 2023.

Mientras tanto, el PP mejora sus resultados en torno a un 2 % y Vox hace lo propio con un crecimiento del 4,14 %.

Tendencia clara

Los resultados de los municipios más grandes de Aragón dejan una tendencia bastante reconocible.

El PP mantiene el liderazgo en buena parte del territorio, mientras Vox continúa ganando terreno y se consolida como una fuerza política cada vez más relevante.

El PSOE, por su parte, conserva posiciones importantes e incluso consigue imponerse en Ejea de los Caballeros, aunque pierde apoyos en la inmensa mayoría de los grandes pueblos de Aragón.