Más de un millón de aragoneses deciden este 29-N el futuro de España en las que para muchos son "las elecciones más importantes de la democracia".

La Comunidad elige a 13 diputados -siete por Zaragoza, tres por Huesca y otros tres por Teruel-, y 12 senadores -cuatro por provincia- tras dos semanas de intensísima campaña.

Las últimas encuestas apuntaban a una horquilla de cinco a seis escaños para el PP, cuatro para el PSOE, de dos a cuatro para Vox y uno para CHA-Frente Amplio, unos números que este domingo se pondrán a prueba en las urnas.

Esta vez habrá 41.887 votantes más respecto a 2023, alcanzando los 760.130 en la provincia de Zaragoza, 175.501 en la de Huesca y 105.942 en la de Teruel.

Además, se han registrado 31.107 solicitudes de voto por correo: 19.243 en Zaragoza, 7.640 en Huesca y 4.224 en Teruel.

Los votantes de Huesca podrán elegir entre 11 listas al Congreso y ocho al Senado, mientras que en Zaragoza y Teruel concurren 10 candidaturas a la Cámara Baja y siete a la Alta.

Más de 3.600 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán desplegados en toda la Comunidad para velar por el desarrollo de las votaciones. También habrá un extra de ciberseguridad para evitar problemas y contratiempos con la tecnología.

A este despliegue humano se suman 1.455 representantes de la Administración, encargados de atender las necesidades organizativas y de transmitir la información relativa al desarrollo de los comicios.

De ellos, 802 trabajan en la provincia de Zaragoza, 347 en Teruel y 306 en Huesca, según datos de la Delegación del Gobierno, que cifra en 1,7 millones de euros el coste de estos comicios.

La infraestructura para este 29-N abarca 1.012 locales electorales repartidos por todo Aragón. Zaragoza cuenta con 480, Teruel con 275 y Huesca con 257.

En su interior se han habilitado 2.216 mesas electorales y un total de 4.760 urnas: 1.484 mesas y 2.968 urnas en Zaragoza; 404 mesas y 808 urnas en Huesca y 328 mesas y 984 urnas en Teruel.

Sólo para abastecer de papeletas a los colegios ha sido necesario imprimir 10.243.158 para el Congreso y otras 1.188.610 para el Senado.

El dispositivo contempla, además, medidas para que los electores de las localidades que carecen de local electoral puedan ir a votar. Para ello se han habilitado tanto autobuses como taxis.

En esta situación se encuentran 74 localidades aragonesas: 35 en la provincia de Huesca, y 34 en Teruel y cinco en Zaragoza.

Además, Protección Civil y Cruz Roja han organizado un operativo específico para las personas con movilidad reducida.

Este despliegue en concreto cuenta con 142 voluntarios y 30 vehículos en el conjunto de la Comunidad. En Huesca participan 40 voluntarios y 10 vehículos; en Zaragoza, 77 y 16, respectivamente, y en Teruel, 25 y cuatro.

En Zaragoza

En Zaragoza capital habrá 136 colegios electorales abiertos, 12 más que en las pasadas elecciones autonómicas.

Allí habrá 2.760 urnas, además de 675 cabinas para garantizar el secreto del voto.

En total son aproximadamente 570.000 las personas que tendrán derecho a ejercerlo.

Semejantes cifras harán necesario un despliegue de 400 trabajadores municipales.

Habrá cerca de un centenar de policías locales que se encargarán tanto de la vigilancia de los entornos de los colegios como de la custodia directa de 11 de estos centros, siempre en coordinación con la Policía Nacional y, en algunos barrios rurales, con la Guardia Civil.

Los otros 300 trabajadores municipales tendrán diferentes funciones durante la jornada electoral.

Entre ellos habrá 250 auxiliares de mesa repartidos por los colegios para ayudar a resolver cualquier incidencia o duda que pueda surgir durante las votaciones.

Además, el Ayuntamiento dispondrá de personal con vehículos para trasladar urnas o papeletas a aquellos centros que lo necesiten.

También habrá hasta 25 trabajadores municipales trabajando durante toda la jornada en la oficina habilitada en la calle de Domingo Miral, donde se atenderá presencialmente a los ciudadanos que necesiten resolver cualquier duda relacionada con las elecciones.

Horas clave

Los colegios abrirán a las 9.00 y cerrarán las 20.00.

Así, los resultados comenzarán a conocerse a partir de las 21.00, una vez que hayan 'bajado la persiana' los de Canarias.

En total, los 38.616.949 electores convocados a nivel nacional elegirán a 350 diputados y 209 senadores.

A partir de las 22.00 está prevista una rueda de prensa con los resultados provisionales, que se irán actualizando minuto a minuto a través de internet. En ella comparecerán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Si no hay contratiempos, antes de la medianoche se conocerá el nombre del próximo presidente del Gobierno de España y el 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, se constituirán las nuevas Cortes.

Cobertura especial

EL ESPAÑOL y EL ESPAÑOL DE ARAGÓN contarán desde primera hora todo lo relacionado con este histórico 29 de noviembre.

Habrá información al minuto y, por la noche, un programa especial con Pedro J. Ramírez y las firmas más destacadas del periódico analizará los resultados.

En Aragón habrá redactores repartidos por las sedes de los principales partidos para contar al detalle cómo viven el recuento y recoger sus primeras reacciones.