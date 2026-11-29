CHA-Frente Amplio no va a dejar que "la motosierra tenga combustible" tras conseguir un escaño en Zaragoza

Decenas de personas se han reunido en el Hotel Zentral AVE de Zaragoza para conocer los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La candidatura de CHA-Frente Amplio en Aragón ha cerrado esta histórica noche electoral con satisfacción, tras asegurar su representación en el Congreso de los Diputados al cosechar un 13 % de los sufragios en la circunscripción de Zaragoza.

Este resultado certifica la obtención de un escaño que la formación aragonesista pondrá al servicio de toda la comunidad, en un contexto que sus representantes han definido como un panorama estatal "complicado" y marcado por la amenaza de recortes.

Tras el recuento, y con un agradecimiento explícito a militantes, interventores y apoderados desplegados durante la jornada electoral, la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, ha valorado los resultados con un tono firme ante el horizonte político que se abre en Madrid.

"El escenario que se dibuja hoy es un escenario complicado. En estas últimas semanas de campaña hemos estado diciendo que lo que nos jugábamos era un retroceso de derechos y hoy ese resultado nos genera preocupación", ha confesado Rodríguez.

En su intervención, la candidata también ha puesto el foco en la trayectoria política autonómica y en la defensa de los intereses de Aragón, reivindicando la experiencia de la formación frente a los gobiernos del Partido Popular y la extrema derecha.

"Aquí en Aragón sabemos perfectamente lo que es un gobierno del Partido Popular con la extrema derecha como compañero de viaje, y sabemos de lo que son capaces. Hoy lo que podemos decirle a los aragoneses y a las aragonesas es que hay un escaño que sale de la circunscripción de Zaragoza y desde ya cumplimos nuestra primera promesa, el escaño es de todo Aragón", ha apuntado la candidata.

Además de valorar los resultados obtenidos, Rodríguez ha querido mirar hacia los próximos retos electorales y ha señalado las futuras elecciones municipales como el siguiente objetivo de la formación.

"Desde hoy, desde ya, 29 de noviembre, tenemos que empezar a organizarnos y a militar. Somos la mayoría social y en mayo tenemos que arrebatar las alcaldías del Partido Popular. Dignidad, serenidad, aragonesismo y mañana a trabajar", ha subrayado Rodríguez.

Por su parte, el número dos de la candidatura, Jesús García Usón, ha celebrado que en la provincia de Zaragoza "las expectativas se han confirmado con un resultado consolidado", lo que garantiza una representación "valiente y potente" de la izquierda aragonesa.

De cara a la próxima legislatura, Usón ha descartado que la labor de la formación en el Congreso vaya a limitarse a una posición meramente defensiva. Por el contrario, ha defendido que su trabajo combinará la protección social con una exigencia constante al nuevo gobierno.

"Nos queda por delante defender los derechos conquistados estos años y seguir proponiendo aquellos avances que esperábamos, poniéndoles en el espejo para que digan por qué no van a hacer las cosas", ha asegurado el número dos de la candidatura.

Por último, ante la posibilidad de que la nueva mayoría impulse ajustes presupuestarios, Usón ha lanzado una advertencia directa sobre el rumbo de las futuras medidas económicas y ha reivindicado la defensa de los servicios públicos.

"Dijimos desde el primer momento cómo íbamos a pagar las mejoras de los servicios públicos, mientras ellos han dicho que lo van a hacer con una motosierra. Estaremos vigilantes y pondremos todas las trabas posibles para que esa motosierra no tenga combustible", ha remarcado Usón.



