Rocío Dívar y Fernando Beltrán, este domingo, en Zaragoza. E. E.

Los candidatos aragoneses esperan una "altísima participación" en este 29-N: "Que nadie se quede en casa"

Los candidatos aragoneses han animado este domingo a votar y no quedarse en casa en este decisivo 29-N.

La número 1 del PP por Zaragoza al Congreso de los Diputados, Rocío Dívar, ha reconocido que este es un día "muy importante" para Aragón y para España.

"Los ciudadanos toman la palabra y deciden el futuro de nuestro país. Nosotros esperamos que la jornada se desarrolle con total normalidad y que haya una altísima participación", ha afirmado.

Dívar ha acudido a votar al colegio Gascón y Marín de Zaragoza junto a sus tres hijos. Allí ha hecho un último llamamiento al voto y ha dado las gracias "a todas las personas que hacen que este día sea posible".

"Afrontamos el día con mucha ilusión, con la satisfacción del trabajo bien hecho y con muchas ganas de que se abran las urnas esta tarde", agregaba.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha acudido a ejercer su voto a las 9:30h de la mañana en el colegio electoral CEIP Puerta Sancho de Zaragoza.

"Hoy es un día muy importante para todos los españoles, invito a todos a votar porque es importante que ejerzan su derecho a voto. Que nadie se quede en casa y que todo el mundo exprese su opinión", decía Beltrán.

Asimismo, el cabeza de lista del PSOE al congreso de los Diputados por Zaragoza ha agradecido a los cuerpos de seguridad, personal administrativo y voluntarios que garantizan el correcto funcionamiento del proceso democrático.

"Quiero agradecer de verdad a todas las personas que hoy están movilizadas para que esta jornada electoral se desarrolle con esta normalidad, desde las personas que están pendientes del procedimiento administrativo, asesorando, velando por el bien hacer del proceso", expresa el candidato.

Pilar Alegría, secretaria general del PSOE-Aragón, ha acudido a votar al IES Instituto Goya a las 10:30 de la mañana, donde ha hablado con algunos miembros de las mesas electorales para saber cómo estaba transcurriendo la jornada.

"Ante estas elecciones generales tendremos una participación histórica. Siempre hay muchos nervios, pero lo importante es que la gente salga a votar y se movilice", expresa la secretaria.

Además, la secretaria general del PSOE Aragón, ha confesado los planes que va a llevar a cabo durante esta jornada electoral.

"Voy a ir a varios barrios de la ciudad para apoyar a los compañeros y estar con toda esa gente que está desde las 9 de la mañana", confiesa Alegría.

En total, más de un millón de aragoneses deciden este 29-N el futuro de España en las que para muchos son "las elecciones más importantes de la democracia".

La Comunidad elige a 13 diputados -siete por Zaragoza, tres por Huesca y otros tres por Teruel-, y 12 senadores -cuatro por provincia- tras dos semanas de intensísima campaña.

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