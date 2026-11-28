Así viven los candidatos aragoneses la jornada de reflexión: Familia, descanso y hasta un examen de oposición

El 27 de noviembre terminó por todo lo alto la campaña electoral en Aragón. Los partidos celebraron sus respectivos mítines finales y el presidente autonómico, Jorge Azcón, Marina Rodríguez y Fernando Beltrán fueron arropados por sus respectivas formaciones entre música, discursos y baño de masas.

España está pendiente de estas elecciones generales y nadie quiso perderse el cierre de campaña.

Este sábado se vive la jornada de reflexión y a ese alborozo le sigue ahora el silencio. Los cabezas de lista aprovechan para descansar antes del examen de las urnas.

La candidata del Partido Popular al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, va a disfrutar de este día junto a su familia en la capital aragonesa: "La verdad es que todavía no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero probablemente ir al parque, pasear, montar en bici y devolver a mis hijos algunas de las horas que les he robado en estas últimas semanas".

Asimismo, la candidata por Huesca, Ana Alós, tomará un café con su equipo de campaña; y el candidato por Teruel, Alberto Herrero, saldrá de ruta ciclista con sus amigos y almorzará en un bar de Torrevelilla.

Fernando Beltrán va a disfrutar de este soleado día haciendo algún recado pendiente y dando un paseo por la ribera del Ebro junto a su entorno más cercano.

Por su parte, Marina Rodríguez (CHA-Frente Amplio) pasará este día de reflexión junto a su familia. Además de disfrutar de un vermut con sus amigas en el barrio de Santa Isabel, mientras que Jesús García ha viajado hasta Tarazona para disfrutar de un paseo por el Moncayo y de tiempo en familia.

Carmen Rouco, cabeza de lista de Vox al Congreso por Zaragoza, aprovechará este día de reflexión para descansar y estar con amigos y familia.

No todo va a ser descansar y aprovechar el sábado para hacer recados. En esta jornada de reflexión, Alicia Arteaga, candidata de Podemos por la provincia de Zaragoza, se enfrenta a un examen de oposición para conseguir una plaza como Técnica en Educación Infantil.

El domingo 29 de noviembre será el día decisivo. Los colegios electorales abrirán a las 8.00 de la mañana y a partir de las 9.00 los aragoneses podrán depositar su voto en las urnas.