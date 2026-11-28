La Policía Nacional detiene a siete personas tras una agresión que terminó con dos heridos graves en Calatayud

La Policía Nacional detuvo a siete personas implicadas en una brutal agresión ocurrida el pasado 14 de noviembre en el casco antiguo de Calatayud como presuntos autores de dos delitos de lesiones.

Los hechos se produjeron en torno a las cuatro de la madrugada y al parecer el desencadenante de la agresión fue un golpe fortuito sufrido por uno de los detenidos con una puerta del local.

La víctima de la agresión habría golpeado de forma involuntaria a uno de los agresores al abrir la puerta del local y éste tras recriminarle tal acción golpeó a la víctima.

El agredido intentó evadir la agresión y salió corriendo del lugar, si bien pronto le darían alcance un grupo numeroso de personas, quienes golpearon al denunciante hasta dejarlo inconsciente en el suelo.

Un testigo observó como el joven se encontraba inerte y los autores seguían propinándole patadas por lo que intentó interceder, si bien también recibió un golpe que le dejó sin sentido.

Ambas víctimas tuvieron que ser atendidas en el hospital y el primero de ellos permaneció varios días ingresado a consecuencia de las lesiones sufridas, entre ellas un neumotórax.

El grupo de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y tras las diligencias oportunas logró identificar y posteriormente detener a los presuntos autores, seis adultos y un menor, varios de ellos con antecedentes por hechos de la misma naturaleza.

Todos ellos quedaron en libertad con cargos a la espera de ser citados por la autoridad judicial.