La Junta Electoral obliga al PSOE a retirar un post en el que pedía el voto en plena jornada de reflexión

A tan solo unas horas de las elecciones generales, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha emitido la resolución oficial tras una denuncia del Partido Popular contra el PSOE de Aragón.

La queja señalaba una infracción electoral debido a una publicación en la red social X realizada durante la jornada de reflexión.

Dicho post vulneraba la normativa vigente porque, además de fomentar la concurrencia a las urnas, incluía enlaces proselitistas que pedían el voto para su propia formación política.

Por ello, el organismo judicial ha ordenado la eliminación urgente del post por infringir las normas establecidas.

"El post en la red X del PSOE contiene una llamada genérica a la participación el día de votación, pero incluye enlaces a dos hashatgs de contenido electoral e invitación al voto al propio partido, lo que excede el mero formato de fomento de la participación (Acs. 482/2019 y 111/2022), por lo que esta JEP ACUERDA requerir la retirada inmediata de dicho post difundido en el día de reflexión por vulnerar la prohibición contenida en el art. 53 LOREG", expresa la Junta Electoral Provincial de Zaragoza.

Día de reflexión

Este sábado 28 de noviembre se vive la jornada de reflexión y a ese alborozo le sigue ahora el silencio. Los cabezas de lista aprovechan para descansar antes del examen de las urnas.

Los candidatos aragoneses disfrutan de este día con sus familiares y amigos, haciendo recados y descansando tras duras semanas de plena campaña electoral.

El domingo 29 de noviembre será el día decisivo. Los colegios electorales abrirán a las 8.00 de la mañana y a partir de las 9.00 los aragoneses podrán depositar su voto en las urnas.