Las farmacias llevan siendo parte esencial de la vida de las personas desde hace cientos y cientos de años.

De hecho, no es raro que los ciudadanos, antes de ir al médico, acudan a la farmacia.

Uno de los locales centenarios que perdura en Zaragoza es la Farmacia Ruiz Poza, situada en el número 125 de la calle del Coso.

Ahora, quien regenta este negocio es Javier Ruiz Poza, bisnieto del fundador. La historia de esta farmacia comenzó hace 143 años.

"Estoy en la farmacia como titular desde 1984, pero se inauguró en 1883", explica a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN Ruiz Poza.

El encargado de poner en marcha el negocio fue su bisabuelo, Antonio Casaña y lo hizo en el mismo local en el que se encuentra a día de hoy la farmacia.

"Él fue el fundador y también farmacéutico del Hospital Nuestra Señora de Gracia", declara Javier.

Frascos con los extractos de plantas que usaban en el siglo XX E.E. Zaragoza

Además, Ruiz Poza aún mantiene los frascos originales con las medicinas de la época, en honor a quienes le precedieron.

"Hay un montón de medicamentos que se usaban entonces procedentes de los extractos de plantas y los tenemos aquí guardados en unos albarelos del siglo XIX", detalla el dueño.

De generación en generación

En 1915, cogió el relevo de la farmacia el hijo de Antonio Casaña, Ramón Casaña y estuvo al mando del local hasta 1965, cuando falleció.

Durante estos años, Ruiz Poza detalla que Ramón Casaña fue el encargado de introducir en la farmacia el 'art decó', un estilo que surgió en los años 30 y que se implementó en España, Europa y Estados Unidos.

De hecho, el local actual mantiene este arte con "unas esquineras que representan motivos farmacéuticos", explica Ruiz.

Esquineras con los motivos farmacéuticos de la época junto a los frascos con los extractos de plantas E.E. Zaragoza

En los años 40, Ramón Casaña le vendió media farmacia a Germán Sanz, otro farmacéutico de la época.

No obstante, los padres de Javier no tardaron en hacerse con el local.

"Mi padre, que era farmacéutico y químico, se casó con mi madre, sobrina de Ramón Casaña, y le compró la media farmacia a Germán Sanz. Por otro lado, mi madre por vía de herencia de su tío Ramón, recibe la otra media farmacia", señala Ruiz Poza.

Así pues, los progenitores de Javier se hicieron con el 100% del negocio, aunque no por mucho tiempo ya que en 1974 fallece el padre de Javier.

"Al fallecer mi padre, mi madre adquiere la propiedad de la farmacia sin ser farmacéutica, pero tenía que tener un hijo que estuviese cursando la licenciatura de farmacia y mantuvimos la esperanza de que yo iba a hacer la carrera", señala Javier.

Y esa esperanza se hizo realidad ya que Ruiz Poza estudió farmacia. "Cada año mandaba los informes al Colegio de Farmacéuticos para que viesen que iba aprobando y seguía estudiando", declara.

La cuarta generación

Cuando Javier acabó sus estudios se hizo cargo de la farmacia, "compré el local de al lado e incorporé en la 'zona histórica' de la farmacia la atención farmacéutica", subraya.

Con orgullo Javier explica que "me hizo mucha ilusión porque era la cuarta generación de farmacéuticos y mantener todo esto en honor a los que vinieron antes, es una especie de homenaje".

A sus 67 años, Ruiz Poza continúa al frente del negocio con tres personas a su cargo y su mujer que 'le echa una mano cuando puede'.

Además, el futuro de la farmacia va a estar en "buenas manos", asegura el dueño. Su hija, Sofía, también ha estudiado farmacia y aunque ahora se encuentra en Madrid, su padre cree que "acabará aquí".

La estrella de la fama

Precisamente, los cientos de años que esta farmacia lleva en el barrio de 'La Magdalena' de Zaragoza, han hecho que se cree un vínculo con los vecinos, quienes también forman parte de la historia de este negocio.

Tanto es así que la Cámara de Comercio, a principios del pasado mes de noviembre, le dedicó a este negocio (y a otros centenarios) una estrella de la fama en pleno centro de la capital aragonesa.

Ahora, la farmacia Ruiz Poza cuenta con un ‘rincón de Hollywood’ en Zaragoza.

La estrella de la fama a la Farmacia Ruiz Poza E.E. Javier Ruiz Poza Zaragoza

Sin embargo, aunque a Javier este reconocimiento le llena de "orgullo", para él, las verdaderas estrellas son las generaciones de clientes que han pasado por el establecimiento y que han mantenido viva su historia.

Y es que, más allá de los medicamentos, los avances de la industria farmacéutica y las reformas, hay algo que permanece intacto con el paso de los años: la confianza entre el farmacéutico y los pacientes.

"Estamos en un establecimiento sanitario privado, pero de interés público, es un orgullo", afirma Javier.

Tras más de un siglo, la historia de esta farmacia continúa y tal y como concluye su dueño "es un honor".