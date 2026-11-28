Detienen a un joven de 22 años por agredir a la concejal de VOX en el Ayuntamiento de Jaca, Marta Moreno.

La Policía Nacional ha detenido durante la madrugada de este 28 de noviembre a una joven de 22 años como presunta autora de una agresión a la concejal de VOX en el Ayuntamiento de Jaca, Marta Moreno.

La presunta autora está siendo investigada por presuntos delitos de odio y lesiones. Según las primeras informaciones, habría propinado un puñetazo en el ojo a la edil, a la que también habría llamado "fascista".

Desde VOX han condenado "con rotundidad" la agresión sufrida por su concejal, que, según la formación, le ha provocado lesiones en el globo ocular.

El partido sostiene que el ataque tuvo una motivación "exclusivamente política", ya que la presunta agresora habría reconocido e identificado a Moreno por su labor como concejal en la localidad.

La formación considera que este episodio "no sorprende y no es un hecho aislado", sino que, a su juicio, responde al "clima de violencia contra VOX que desde hace años viene alimentando la izquierda", a la que acusa de no creer "en la democracia ni en la libertad de expresión".

Asimismo, VOX ha emplazado al resto de formaciones políticas a condenar públicamente, este 28 de noviembre, la agresión sufrida por Marta Moreno, al considerar que "en democracia no hay lugar para la violencia".

"Ya dijimos que Sánchez era capaz de cualquier cosa, incluso de enviarnos a sus milicias, y demuestran que están preparados para que ardan las calles a partir de la próxima semana. Quienes abanderan falsamente la defensa de la mujer, son los primeros en mirar para otro lado cuando una mujer que no piensa como ellos es agredida”, subrayan desde el partido.