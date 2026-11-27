Teruel Existe cierra su campaña electoral al más puro estilo La Revuelta: "Teruel merece tener voz de nuevo en el Congreso"

Teruel Existe ha cerrado este viernes, 27 de noviembre, la campaña electoral del 29N con un acto multitudinario en el Centro Social de San Julián.

El evento, lleno hasta la bandera, ha supuesto entre los turolenses una tarde de emoción, reivindicación y confianza en recuperar la voz propia de Teruel en las Cortes Generales.

Al más puro estilo de La Revuelta, con sofá de invitados, entrevistas y un formato cercano y dinámico, el diputado provincial Antonio Abad ha conducido un evento por el que han pasado los candidatos de Teruel Existe al Congreso, Tomás Guitarte, Beatriz Redón y Joaquín Moreno pero también los candidatos al Senado, Raúl Blasco, Beatriz Martín y Daniel Sancho.

El candidato al Congreso, Tomás Guitarte, ha defendido que “el verdadero voto útil en Teruel es votar a Teruel Existe”, porque la formación ha demostrado que es la que realmente defiende los intereses de la provincia.

“No hay grado de comparación entre la legislatura en la que estuvimos en el Congreso y el Senado y la posterior. Se consiguieron muchas cosas por las que siempre aspiraba Teruel y luego no se ha hecho nada”, ha señalado Guitarte.

El candidato ha reivindicado que “Teruel merece tener voz propia de nuevo en el Congreso de los Diputados. Si ya conseguimos esa voz propia, iremos a saldar las cuentas con los gobiernos que no cumplieron con nosotros. Y si hay otro gobierno, iremos a exigirle todas las reivindicaciones de Teruel”.

El candidato se ha mostrado convencido de que la presencia de Teruel Existe en el Congreso está al alcance de la mano.

"Vamos a ser capaces de revalidar esa presencia, porque si hay alguna cosa que realmente durante estos años nos han trasladado los turolenses es que ven imprescindible esa voz propia de Teruel para que se consiga algo”, ha destacado el candidato.

Guitarte ha denunciado los incumplimientos históricos de los gobiernos del PP y del PSOE con la provincia y ha recordado que ninguno de los partidos ha respaldado las propuestas de consenso planteadas por el movimiento ciudadano.

En este contexto, Guitarte ha reivindicado que “ninguno piensa traer el corredor Cantábrico-Mediterráneo, ni la A-68, ni la A-40, ni las ayudas al funcionamiento. Es todo de nuevo un engaño en periodo electoral”.

Asimismo, ha advertido de los intentos de polarizar la campaña y ha reivindicado una política basada en el diálogo y los acuerdos.

“Aunque se piense de manera diferente, hay muchas cosas en las que podemos llegar a acuerdos y que podemos desarrollar de manera común”, ha subrayado, recordando que en 2019 Teruel Existe consiguió situar a la provincia en el centro de las decisiones políticas nacionales.