El PP de Aragón ya ve a Feijóo en Moncloa: "Esta vez gobernamos, pero hasta el domingo todavía no hemos ganado nada"

"El domingo vamos a ganar las elecciones. Esta vez, ganamos y gobernamos". "Hasta el domingo, todavía no hemos ganado nada".

Con dos frases seguidas ha sintetizado el sentir del PP aragonés el presidente autonómico, Jorge Azcón, el sentir del partido en el cierre de campaña de las generales en Zaragoza, con alrededor de un millar de asistentes en los Cines Palafox.

Los populares aragoneses, que ya anticipan la victoria de Alberto Núñez Feijóo, han lanzado un llamamiento a la participación para atar ese escenario. "El domingo, todos a votar. Y por la noche, ya veremos quién baila", ha expresado Azcón.

El líder de la DGA ha afirmado que "queda un último esfuerzo" a 48 horas de las votaciones. "La izquierda nos quiere desmoralizada, pero no tenemos miedo. Somos capaces de demostrar lo que hemos hecho allí donde hemos gobernado", ha subrayado.

Azcón ha denunciado el "hostigamiento" reconocido por la Junta Electoral tras los incidentes en la manifestación por la educación pública en Zaragoza. Ha responsabilizado al PSOE y los partidos de la coalición CHA-Frente Amplio.

Sobre los socialistas, ha incidido en que en el mitin de este viernes no se iba "a aplaudir a corruptos, ni a imputados". Sí "a quien defiende España", ha continuado Azcón.

"Hay una mayoría de aragoneses y de españoles que no cambian su situación por la de hace ocho años", ha reiterado, sobre lo que considera la pregunta central de la campaña: "¿Está mejor o peor la democracia de lo que estaba?".

El vicesecretario y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha arropado a los populares aragoneses y ha celebrado que "el partido está absolutamente movilizado" en las tres provincias.

Sémper ha incidido en la importancia de los comicios. Tanto es así que "el PP nació para elecciones como estas". "Nos lo jugamos todo", ha comentado en varias ocasiones.

"Estas elecciones también van de si extendemos la brecha entre nosotros o volvemos a encontrarnos y a caminar juntos. No hay ninguna maldición divina que haya condenado a España a vivir enfrentada, solo un presidente que se dedica a dividirnos y enfrentarnos".

El representante de Génova ha admitido que puede haber votantes en duda: "Hay que convencer a la gente, no hace falta que se hagan del PP, solo que voten lo que quieren para su país".

Sémper ha avanzado en Zaragoza que son necesarios cambios en la política migratoria contra la entrada de personas en situación irregular. "Vamos a garantizar que las cosas vuelvan a funcionar", ha resumido.

Trampas

La cabeza de lista al Congreso por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar, ha cuestionado "qué no tendrá preparado en los colegios electorales" si ha sido capaz, durante la campaña en Aragón, "de quemar una papeleta" o "sacar el móvil en un debate", en sendas alusiones a los socialistas oscenses Roberto Cacho y Begoña Nasarre.

"El partido se juega el domingo. El cambio necesario va a empezar en Zaragoza y Aragón va a ser protagonista de hacer a Núñez Feijóo el próximo presidente del Gobierno", ha dicho.

Dívar ha manifestado que el PP tiene "el mejor programa, el mejor candidato y el mejor equipo para formar un Gobierno". "Somos los que vamos a devolver la decencia y la esperanza", ha aseverado.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho suyo el polémico "y tú, calladita" de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau. Lo ha usado para preguntarse "dónde estaba la izquierda" durante los casos de corrupción en el PSOE o los escándalos con la prostitución.

"Nos encontramos ante las elecciones más importantes de la democracia", ha sostenido.

El presidente del PP en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma, se ha mostrado confiado en que un cambio de Gobierno permita desbloquear las infraestructuras pendientes. Desde el recrecimiento de Yesa hasta las carreteras, pasando por el refuerzo a la Guardia Civil en localidades como Caspe.