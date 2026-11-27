Frente Amplio apela al "voto útil" para frenar a la extrema derecha y confía en convertir "la ilusión" en votos el 29-N

Decenas de personas han acudido este 27 de noviembre al Centro Cívico Delicias de Zaragoza para asistir al acto de cierre de campaña organizado por CHA-Frente Amplio.

El encuentro ha contado con la participación de Marina Rodríguez, cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Jesús García Usón, número dos de la candidatura, acompañados de Jorge Pueyo, presidente de Chunta Aragonesista y Marta Abengoechea, coordinadora general de Izquierda Unida Aragón.

Tras dos semanas de actos por todo el territorio aragonés, la formación ha hecho un balance positivo de la campaña y ha lanzado un llamamiento a la movilización de cara a las urnas este domingo 29 de noviembre.

Desde CHA-Frente Amplio sostienen que sus papeletas representan la opción decisiva para frenar el avance de las fuerzas conservadoras más radicales y consolidar un modelo de bienestar centrado en la ciudadanía.

"Estamos muy ilusionadas por la acogida que ha tenido estos últimos 15 días en cada pueblo, en cada ciudad, cada pabellón, cada sala y cada ayuntamiento en los que hemos estado; ha sido increíble. Toda esa ilusión la vamos a transformar en votos el próximo domingo 29 de noviembre", ha expresado Rodríguez.

Durante la campaña, CHA-Frente Amplio ha recorrido Aragón reivindicando su espacio como "el voto útil para restarles escaños a la extrema derecha" y defendiendo que la ciudadanía debe situarse en el centro de las políticas públicas.

"Vamos a poner al ciudadano y a la ciudadana en el centro porque solo así construiremos ese Aragón donde poder vivir", ha señalado la candidata.

Por su parte, Jesús García Usón ha incidido en la trascendencia política de la cita electoral y ha advertido de que lo que está en juego va más allá de la aritmética parlamentaria.

"Este domingo no solo nos jugamos muchos escaños, nos jugamos también el poder seguir avanzando con un modelo de país que ha demostrado que se puede avanzar en derechos", ha manifestado Usón.

La vivienda digna, las pensiones y los salarios han sido algunos de los principales ejes de las propuestas defendidas por la formación durante los actos electorales.

"Estos derechos están en juego. Hablamos de salarios dignos, de una vivienda que no es un bien de lujo y de pensiones blindadas. La candidatura de Frente Amplio es la candidatura de una mayoría social y por eso hay que votar el domingo", ha recalcado el número dos de la candidatura.