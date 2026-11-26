Fe-María Galve, en la sala de prensa del Ayuntamiento. E. E.

Los técnicos avalan al Ayuntamiento en la polémica por la obra de teatro: "Se actúa con criterios pedagógicos"

Los técnicos municipales han avalado este jueves la versión del Ayuntamiento en la polémica con la Escuela Municipal de Teatro, denunciada en redes por Pedro Sánchez.

La jefa del servicio de Educación, Fe-María Galve, ha admitido estar "sorprendida" por las acusaciones de censura del mismísimo presidente del Gobierno.

Los socialistas achacan todo a que 'Historia de una maestra' está centrada en una maestra republicana.

"Nos hemos encontrado con toda esta movida sin saber muy bien de dónde viene", reconocía Galve en la sala de prensa del Consistorio.

Según ha recalcado, los alumnos de tercer curso de la Escuela Municipal representan todos los años dos obras: una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo.

Las eligen ellos y una de las dos es la que se lleva a la actividad de 'Vamos al teatro', a la que asisten menores de entre 14 y 16 años.

Galve ha remarcado que la elección responde siempre a criterios pedagógicos de los propios técnicos de educación y que el programa siempre es "revisado y evaluado" por los profesores de los colegios.

En este caso se actúa pensando en la edad y en el currículo que están estudiando en los centros educativos.

Este año estaban dando el Siglo de Oro, de ahí que la obra de Zorrilla, la del segundo cuatrimestre, les pareciera más adecuada.

"Hemos escogido una y ya está, no hay más. Se habló, se llegó a un acuerdo y hasta hoy. Me siento hasta mal dando tantas explicaciones", decía ante la controversia generada, que ha protagonizado uno de los momentos más tensos del pleno municipal.

Este año ha habido, además, una dificultad extra, ya que con la polémica de las actividades extraescolares están teniendo muchos problemas para que los colegios salgan fuera de sus instalaciones.

"Están solicitando que las actividades, en lugar de en febrero, sean a finales de curso", agregaba.

La obra se representará

La jefa de servicio ha insistido en que siempre se actúa siguiendo criterios de neutralidad, pluralidad y respeto a la diversidad para garantizar que estas actividades se desarrollen en un marco de imparcialidad.

"No entiendo que se utilice la palabra censura cuando la obra se va a representar en el Teatro del Mercado, que es municipal, va a estar bonificada con dinero municipal y está subvencionada 100% con dinero municipal", explicaba.

Lo que no se hará es representar la obra en los centros cívicos, donde se podrá ver la de Zorrilla. "Nadie pone ningún veto. Jamás nos metemos en el claustro", insistían desde el Consistorio.

Para la concejala de Cultura, Sara Fernández, resulta "vergonzoso" que la oposición se dedique a poner en cuestión la independencia de los funcionarios.

Sobre todo teniendo en cuenta que la obra se representará el 9 y 10 de febrero en el citado Teatro del Mercado. "No hay censura. Están todas las entradas a la venta, faltaría más. Nosotros no censuramos a nadie. El PP programa para todo el mundo. A nadie se le pide el carné ni se le pregunta a quién vota. Se hace cultura para todos", aclaraba.

También ha instado a la alcaldesa de Pedrola, la socialista Manuela Berges, a que vaya a ver a los estudiantes al teatro municipal después de que ofreciera su localidad para representar la obra.

En esta línea, la concejala delegada de Educación, Paloma Espinosa, ha acusado a la oposición de "tirar por tierra el trabajo de los funcionarios municipales" al confundir censura con criterio pedagógico.

"Nadie del PSOE se ha dignado a contactar con los técnicos. Son ellos los que están censurando su trabajo. Los que defienden libertad de expresión son, además, los que defienden que se rodeen las carpas informativas del PP y que se queme la papeleta electoral del PP", criticaba.