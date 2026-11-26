El giro de 180 grados de Fernando Beltrán (PSOE) en redes: del delegado sobrio a hacer Kendo y leer el Lecturas

El PSOE-Aragón ha dado la vuelta en pocas semanas al perfil digital de Fernando Beltrán. Su condición de delegado del Gobierno le hacía tener una imagen sobria e institucional muy poco dada a lo lúdico-festivo, pero las campañas, como se ha visto tantas veces, hacen milagros.

En estos días se le ha podido ver tocando la batería, practicando kendo, confesándose motero o tomando cafés. Nada de esto es impostado, cuentan desde su equipo, sino que se ha buscado sacar su faceta más personal para convencer a los aragoneses que este domingo acudirán a las urnas.

Los socialistas han huido de la inteligencia artificial y han apostado por vídeos cortos, directos y sin apenas edición para reflejar una imagen de naturalidad.

Muchos de ellos, grabados durante los kilómetros y kilómetros que han hecho por el territorio con jóvenes, comerciantes de Zuera, vecinos del Arrabal o el panadero de Almonacid de la Sierra, que ya apareció en la campaña de las autonómicas de Pilar Alegría.

También han explotado los años de preparación de Beltrán, que tiene la vocación docente como una de sus señas de identidad.

En estos días prácticamente ha duplicado su número de seguidores, con vídeos que han tenido hasta 1,2 millones de alcance.

En estos momentos tiene 1.700 'fieles' en Instagram, mientras que en X (antes Twitter) suma más de un millar.

Su condición de cabeza de lista ha hecho que haya sido el eje central de la estrategia, pero también ha habido otros 'actores de reparto' que han aportado su granito de arena.

Entre ellos, la número 2 por Zaragoza, Marta Gracia, con quien ha hecho "duplas" telefónicas que han funcionado relativamente bien en redes, o el portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría y alcalde de Quinto Jesús Morales, que ha hecho sus propios pinitos en los perfiles oficiales del partido.

Durante la campaña ha vuelto a salir el eterno debate sobre el trasvase, pero por más que pueda parecer una polémica amortizada, al PSOE parece haberle salido rentable.

De hecho, el vídeo que mejor les ha funcionado, con 845.000 reproducciones en Instagram y más de 9.500 'me gusta', ha sido la atención a medios que hizo el candidato a este respecto.

Lecturas que enganchan

El lado más desenfadado de Beltrán ha permitido verlo leyendo la portada del Lecturas de Pedro Sánchez con una barra del pan bajo el brazo o en el campo presumiendo de la apuesta por el regadío del Gobierno de España.

Entre vídeo y vídeo también ha confesado que su madre le enseñó a coser las urgencias, ya fuera remendar calcetines, poner botones, arreglarse la corbata o sujetar los bajos del pantalón.

Lo que no ha hecho ha sido sucumbir a la moda del GTA VI como sí hicieron PP y Vox o sumarse a los ya virales bailes de campaña del PSOE.

Muchos lo veían ya como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza. Esto hizo que durante los primeros días recibiera muchos mensajes directos (DM) por privado de personas que quisieron mostrarle su apoyo.

Seriedad con licencias

El objetivo final era desarrollar una campaña "seria y educada" alejada del ruido que viene marcando en los últimos tiempos la política nacional.

Aunque algo de humor sí ha habido. "Los subtítulos son por si Feijóo no nos entiende", se lee en uno de los últimos vídeos publicados en el canal de Instagram del PSOE-Aragón.

Tampoco han faltado las referencias a 'La Peter' o al 'no te va a votar nadie' de Ester Muñoz. En este caso, de boca de Pilar Alegría y del turolense Rafael Guía, respectivamente.