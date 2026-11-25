María, víctima de la ley del 'sólo sí es sí': "Ellas tienen derecho a la libertad y a vivir sin miedo, no ellos"

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Partido Popular de Aragón ha reunido a sus principales representantes en un acto marcado por el desgarrador testimonio de una madre, a la que han llamado María para preservar su identidad.

Su hija sufrió una agresión sexual y vio cómo su agresor abandonaba la prisión tras cumplir únicamente el 40% de la condena, beneficiado por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

A ello se suma, según denuncia la familia, la falta de fiabilidad del sistema de pulseras telemáticas, ya que "no dan seguridad".

El calendario avanzaba con una angustia cada vez mayor cuando la familia de María recibió un correo electrónico que dinamitó en apenas 15 días la tranquilidad que tanto les había costado recuperar, el agresor sexual de su hija iba a quedar en libertad.

No había cumplido la totalidad de la pena. Entre las rebajas acordadas durante el proceso judicial y la aplicación retroactiva de la ley del 'solo sí es sí', su estancia en prisión se redujo drásticamente hasta el 40% de la condena impuesta.

María ha relatado el calvario que comenzó cuando su hija era muy joven y sufrió la agresión. Pese al trauma, los ataques de ansiedad y un proceso judicial en el que, según recuerda, "han dudado de ti", la joven consiguió salir adelante.

La joven afectada terminó sus estudios, completó un grado medio y otro superior con excelentes calificaciones, encontró trabajo, volvió a viajar y logró rehacer su vida.

En ese proceso fue fundamental tanto su propia determinación como el acompañamiento de un agente de Policía, al que la familia considera un "ángel de protección". Estuvo asignado desde el primer día y prestó asistencia las 24 horas. Sin embargo, la notificación judicial volvió a quebrar la estabilidad que habían conseguido reconstruir.

"Nos llegó una llamada indicándonos que, con la ley del 'sí es sí', él había tenido suerte y se le aplicaba. Suerte él. ¿Para quién se ha hecho esta ley? ¿Para él o para ellas? ¿A quién tenemos que proteger, a los agresores?", cuestiona María ante los asistentes.

La resolución establecía una orden de alejamiento de 500 metros y ocho años de libertad vigilada. Sin embargo, la falta de información sobre cómo se iba a desarrollar esta medida sumió a la familia en una situación de desamparo.

"Pregunto a mi abogada en qué consiste la libertad vigilada y ni me contesta. Llamo a nuestro policía y tampoco lo sabía; nadie sabe en qué consiste. Y mi hija, aterrada, me pregunta: "Mamá, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a vivir? ¿Me tengo que esconder?", relata la madre.

El mismo día en que el agresor abandonó el centro penitenciario, se instaló en la vivienda de la joven el dispositivo telemático de control Cometa.

Sin embargo, la madre de la afectada cuestiona la eficacia de estos sistemas de seguimiento y denuncia los continuos fallos de cobertura.

"El dispositivo pierde cobertura continuamente, tanto ella como él. Hemos tenido al agresor a las tres de la madrugada a tres o cuatro minutos de casa y el aparato no ha avisado. Y lo contrario: ella lo tuvo enfrente y, cuando llamó, le dijeron que no, que estaba a un kilómetro", explica María.

La afectada recordó, también que, durante la fase previa al juicio, el agresor ya se había arrancado el dispositivo hasta en tres ocasiones. Una de ellas obligó a su hija a permanecer recluida en casa durante una semana, bajo custodia policial.

"Se arrancó la pulsera tres veces. Una de ellas, ella estuvo encerrada 24/7 durante una semana en casa, con un coche de Policía en la puerta. ¿Quién está pagando el pato? ¿Quién tiene que esconderse?", lamenta la madre de la afectada.

Ante esta situación, María reclamó que no se confíe exclusivamente en la tecnología para garantizar la protección de las víctimas y pidió cambiar el enfoque para situar sus derechos y su libertad en el centro de las medidas.

"Cumplir una condena no significa que el daño haya desaparecido. Ellas tienen derecho a la libertad y a vivir sin miedo, no ellos", asegura María.

Acto del PP 25N

Las representantes populares han recogido el guante del testimonio de María para cuestionar las políticas de igualdad del Ejecutivo central, al que responsabilizaron de los efectos de la ley del 'solo sí es sí' y de las deficiencias del sistema de protección a las víctimas.

La diputada en el Congreso Ana Alós ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez como "el peor gobierno para las mujeres en la historia de la democracia", en referencia a las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales derivadas de la aplicación de la norma, así como a los problemas detectados en las pulseras telemáticas.

Alós ha recordado que las agresiones sexuales a mujeres han aumentado un 70% en los últimos ocho años y ha reclamado que "menos propaganda y más eficacia en la gestión".

En este sentido, la diputada ha puesto el foco en la necesidad de reforzar los juzgados especializados, los medios policiales y las unidades de valoración forense integral, como las impulsadas en Aragón.

"El Partido Socialista lo que ha hecho directamente con esa ley del 'solo sí es sí' es excarcelar y rebajar penas a más de cien agresores sexuales, pederastas y violadores. Necesitamos menos propaganda y más eficacia en la gestión", afirma la diputada.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel y senadora, Emma Buj, ha recordado su intervención en el Senado para defender la reprobación de la ministra de Igualdad a raíz de las deficiencias detectadas en el sistema Cometa.

Asimismo, Buj ha asegurado que la adjudicación y la gestión de estos dispositivos se encuentran actualmente bajo investigación por presunta corrupción y censuró la actuación de los dirigentes socialistas.

"Una gestión eficaz salva vidas. Queremos una gestión eficaz en la lucha contra la violencia de género para salvar vidas y que el presupuesto vaya de verdad a la lucha contra la violencia para la mujer", reclama la alcaldesa turolense.

En la misma línea, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha incidido en la gravedad de que se hayan ocultado los fallos en los mecanismos de protección de las mujeres.

Para ello, se ha hecho alusión a las investigaciones de la Fiscalía Europea sobre contratos y fondos desviados que debían destinarse a esta materia.

Chueca ha contrapuesto esta situación con las medidas adoptadas en la capital aragonesa y ha recordado que, bajo el mandato del PP, el Ayuntamiento de Zaragoza se incorporó por primera vez al sistema policial VioGén, vigente en España desde 2003, pese a que el consistorio no se había adherido hasta entonces.

Además, la alcaldesa de la capital aragonesa ha hablado sobre el incremento de los recursos municipales destinados a atender a las víctimas de violencia de género y facilitar su recuperación y autonomía.

"Hemos incrementado un 50% el presupuesto para tener más recursos y ayudar a las mujeres maltratadas en su emancipación y en el cuidado de sus hijos cuando tienen que abandonar el hogar del maltratador", subraya Chueca.