El vicepresidente Alejandro Nolasco, en una imagen de esta legislatura Gobierno de Aragón.

Aragón emprende acciones legales contra el Gobierno de España por el reparto masivo de inmigrantes llegados a El Hierro

El Gobierno de Aragón ha iniciado acciones legales ante el Ejecutivo central por el traslado de inmigrantes llegados irregularmente a España, especialmente de adultos procedentes de la isla de El Hierro que están siendo derivados a esta comunidad autónoma.

La iniciativa ha sido impulsada por el vicepresidente del Gobierno aragonés y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, quien reclama información detallada sobre estos desplazamientos y los recursos de acogida en los que se encuentran las personas trasladadas.

Según el Ejecutivo autonómico, hace unas semanas conoció a través de los medios de comunicación que el Gobierno de España estaba enviando a Aragón contingentes de inmigrantes llegados irregularmente a la isla de El Hierro.

Estas personas, identificadas por las autoridades estatales como mayores de edad, estarían siendo distribuidas en centros concertados por el Ejecutivo central en diferentes puntos del territorio nacional, entre ellos Aragón.

El Gobierno autonómico sostiene que no ha recibido las notificaciones correspondientes en tiempo y forma sobre estos traslados, que considera realizados con falta de transparencia.

Un requerimiento previo

Como primer paso, Nolasco ha remitido un requerimiento administrativo a la Delegación del Gobierno en Aragón, dirigida por Noelia Herrero. Esta actuación constituye el paso previo a otras posibles iniciativas judiciales que el vicepresidente asegura estar dispuesto a emprender si fuera necesario.

El escrito se apoya en los principios de lealtad institucional, información y colaboración entre las Administraciones públicas recogidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Nolasco considera "imprescindible" disponer de información completa, veraz y actualizada sobre estos desplazamientos para garantizar el correcto ejercicio de las competencias autonómicas.

Entre ellas figuran las relacionadas con los servicios sociales, la protección de menores, la sanidad, la educación y la integración social.

1 de octubre

El requerimiento establece un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del documento para que el Gobierno de España facilite la información solicitada. El escrito fue cursado el pasado lunes 23 de noviembre.

Entre las cuestiones planteadas figura la necesidad de conocer la "cifra exacta de personas inmigrantes derivadas a centros gestionados por la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma de Aragón desde el 1 de octubre de 2026, con indicación de las fechas exactas de llegada y enclave del territorio nacional desde el que han sido derivadas, en particular cuántas de ellas procedentes de la isla de El Hierro, otras islas del Archipiélago Canario o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla".

Además, el Ejecutivo aragonés solicita una "relación detallada de los municipios, establecimientos, dispositivos o recursos de acogida", tanto de titularidad estatal como gestionados por entidades colaboradoras, en los que se encuentran alojadas estas personas.

También exige conocer el número de inmigrantes asignados a cada uno de esos recursos y el total de personas acogidas en las instalaciones estatales en el momento de responder al requerimiento.

Edad, nacionalidad y situación

La petición de información incluye un "desglose estadístico anonimizado por sexo, franja de edad y nacionalidad" de las personas derivadas a Aragón.

El Gobierno autonómico también quiere saber si se han detectado casos de enfermedades graves entre los inmigrantes trasladados.

Por último, reclama conocer la "situación jurídico-administrativa y duración prevista de la estancia" de estas personas en los recursos de acogida de la comunidad.

La respuesta del Gobierno central deberá llegar dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el requerimiento administrativo. En caso contrario, Nolasco mantiene su intención de continuar con las acciones legales y llevar el asunto ante los tribunales de Justicia si lo considera necesario.