Pedro Sánchez va ya a por todas para 'comerse' el voto de Frente Amplio este 29-N. El candidato socialista ha pedido una movilización "inteligente" para "optimizar" su resultado.

Lo ha dicho en Huesca, una de las circunscripciones en las que los socialistas se juegan el 'todo o nada' por un puñado de votos.

"Nos estamos jugando mucho. Para frenar la negrura de Feijóo y Abascal solamente podemos votar al rojo del PSOE para poder avanzar durante cuatro años más", ha recalcado.

A su público le ha pedido "que nadie se quede en casa", ya que si el PSOE "gana por poco" dirán que han hecho trampas.

Y para que quedase todavía más clara la necesidad de una "victoria inapelable" ha 'puesto deberes' a los militantes y simpatizantes que le han acompañado en el Palacio de Congresos de la capital oscense.

"Un 75% de participación para conseguir 176 escaños en el Congreso de los Diputados", ha leído desde un pantallón en el que se ponía rojo sobre blanco el objetivo del PSOE en estas generales.

Pese a pedir concentrar el voto en el PSOE, Sánchez no ha dudado en sacar pecho de su responsabilidad para unir a la izquierda, algo que, según sus palabras, ha demostrado desde el Gobierno entendiéndose "con todas".

"Después del 29 de noviembre nos entenderemos con todas las izquierdas para seguir avanzando cuatro años más. Pero ahora, a ganar las elecciones", insistía.

Pese al tono, muy distinto a su moderada refutación con altura del 'cara a cara' con Feijóo, el dirigente socialista ha vuelto a reivindicar la "buena política" frente a la "mala educación" de PP y Vox.

Como ejemplos ha puesto la cascada de anuncios sociales que han ido dejando los últimos Consejos de Ministros.

"Buena política es prorrogar el impuesto a la banca y dedicar 1.400 millones a construir vivienda protegida y rehabilitar vivienda. Y ante momentos dramáticos, ampliar el permiso de duelo a 10 días. La mala educación es llamar cáncer a las bajas laborales como hace Feijóo", subrayaba.

Y lo mismo con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha tachado de "clasista" por decir "que loes españoles no tenemos que dedicar a tener hijos y los inmigrantes, a trabajar".

"Eso es 'El Cuento de la criada', no lo queremos ni en las novelas", añadía.

Lenguaje bélico

Sánchez ha vuelto a tirar de lenguaje bélico para pedir votar "por el exilio republicano" que no podrá hacerlo tras el 'no' a la 'Ley de nietos'.

También ha hecho un repaso por figuras como Nevenka, Ana Orantes, Ramona Maneiro o Pedro Zerolo, "seres de luz" que, con su sufrimiento, "removieron la conciencia de millones de personas" ya han hecho de España "un país de derechos".

"De eso van esas elecciones. Si la fuerza de la gente fue la que permitió conquistar derechos y libertades, la fuerza del voto nos va a permitir blindar derechos y libertades frente a aquellos que las quieren derogar", reiteraba.

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