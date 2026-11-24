Emilio Delgado, Frente Amplio, de cara al 29N: "El fascismo son los mocos de la democracia"

Decenas de personas han acudido al Centro Cívico Estación Norte de Zaragoza este 24 de noviembre al mitin electoral organizado por el partido CHA-Frente Amplio.

Este acto electoral ha contado con la participación de Emilio Delgado, cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid; junto a Mar González, coportavoz de Partido Verde; Marina Rodríguez, cabeza de lista al Congreso por Zaragoza; y Jesús García Usón, número 2 de la candidatura, acompañados de Jorge Pueyo, presidente de Chunta Aragonesista; Marta Abengoechea, coordinadora general de Izquierda Unida Aragón; y representantes de los partidos políticos que forman la coalición.

La apertura del acto ha estado en manos Marta Abengoechea, quien ha valorado el esfuerzo militante durante la campaña y, a las puertas del 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), ha reivindicado una política transformadora frente a los personalismos.

"Estoy echando en falta, no en esta campaña, pero sí desde hace mucho tiempo, más feminismo, menos política narcisista y más lucha de las mujeres", ha expresado la coportavoz.

Asimismo, Abengochea ha defendido un proyecto político que no enfrente a unos territorios con otros, sino que sitúe en el centro lo que nos une, la conquista.

"La necesidad de construir un proyecto de país desde la izquierda, federalista y solidario, que garantice unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora, viva en Aragón, en Galicia o en Extremadura", ha señalado Abengochea.

Seguidamente, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha comenzado su intervención señalando con ironía el acto de Pedro Sánchez en Huesca: "Nos roban las banderas del programa electoral porque saben que tenemos razón, y sacan la bandera de Aragón porque las encuestas nos dan casi un 14% del voto".

Además, Pueyo ha alertado del retroceso que supone la alianza entre PP y Vox en las instituciones aragonesas, citando la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, el recorte a los colectivos LGTBI y la censura cultural en iniciativas como el Festival Periferias, la Harinera o Etopía.

"Dedican unos ínfimos 144.000 euros para todas las asociaciones culturales, mientras entregan 400.000 euros a la Asociación del Toro de Lidia, radicada en Madrid", ha manifestado Pueyo.

El líder aragonesista, también, ha rechazado que la comunidad funcione como "la pila energética" o el vertedero del Estado frente al extractivismo de macrogranjas, plantas de biometano o la proliferación de 31 centros de datos.

"Generamos tres veces la energía que consumimos mientras los beneficios se los llevan empresas coloniales como Repsol. El agua del Ebro no se toca y, desde el Pirineo hasta las montañas de Teruel, Aragón no se vende, se defiende", ha defendido el presidente de Chunta Aragonesista.

Antes de finalizar su discurso, Jorge Pueyo ha querido destacar las buenas perspectivas electorales para el próximo domingo, 29 de Noviembre.

“Vamos a conseguir el escaño de Zaragoza quitándoselo a la extrema derecha. Vamos a construir ese Aragón en el que poder vivir, un Aragón que, desde la dignidad del Pirineo a los paisajes de Teruel pasando por los Pinares de Venecia, no rebla. Que frente a quienes quieren arrancarnos los ríos, paisajes y montañas les decimos que Aragón no se vende, se defiende", ha asegurado Pueyo.

Por su parte, Emilio Delgado ha situado a los comicios del 29 de noviembre como unas "elecciones generacionales", las más trascendentales en el último medio siglo, equiparándolas con el inicio del proceso democrático en 1977.

Asimismo, el cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid ha rechazado los discursos que señalan a la inmigración o a los colectivos vulnerables como los causantes del deterioro social y desmontó la retórica de la derecha

"El principal problema que tiene ahora mismo la democracia no es el fascismo; el fascismo es una consecuencia, no el origen. El fascismo son los mocos de la democracia: hay que sonarse, pero no se cura la gripe sonándose los mocos. El origen del problema es la desigualdad y la injusticia social", ha asegurado Delgado.

También, Emilio Delgado ha querido animar a la ciudadanía a votar el próximo 29 de noviembre para defender el estado del bienestar y proteger el país.

“Es crucial votar a CHA-Frente Amplio para conseguir una mayoría progresista que defienda los derechos que tanto ha costado conquistar y permita seguir avanzando en la defensa de la clase trabajadora”, ha manifestado el cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid.

Más intervenciones

La coportavoz de Partido Verde, Mar González, ha reivindicado el papel de las mujeres de izquierdas frente a los descalificativos de la derecha.

"A las que levantamos la voz nos llaman 'Charos'. Mi madre se llama Charo, ¡así que vivan las Charos! A la derecha le decimos que saque los rosarios de nuestros ovarios", ha expresado González.

Respecto al terreno ecologista y territorial, González ha censurado los intentos de reabrir transferencias hídricas.

"Trasvases ni ayer, ni hoy, ni mañana; ni en el Ebro ni en el Tajo. Ningún territorio tiene que renunciar a su futuro para garantizar el de otro. Señora Ayuso, deje de llevarse el agua", ha señalado la coportavoz de Partido Verde.

Asimismo, durante su intervención, González ha reprochado el abandono de los municipios rurales: "Para llevarse nuestros recursos saben perfectamente dónde están nuestros pueblos, pero para mandar un médico, abrir una escuela o recuperar un tren, ahí les falla el GPS".





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