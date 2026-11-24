Novedades en el 'caso Forestalia'. La acusación popular recurrirá este martes el traslado de la causa a la Audiencia Nacional para que siga juzgándose en Teruel.

Y no solo eso. La Plataforma en favor de los paisajes de Teruel ha solicitado oficialmente que la instrucción se mantenga abierta para seguir recabando indicios, una petición que ya está en manos del juez.

Ambas decisiones llegan solo unos días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 enviase el caso al Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, tras detectar "gestiones" del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Para Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializadas (ADIVE), se han mezclado dos investigaciones que, aunque pueden tener puntos coincidentes, son "distintas" y, por tanto, poco tienen que ver.

"Se empezó a investigar aquí y el daño ambiental se hizo aquí, en Teruel", remarca el letrado.

Primero recurrirán en reforma ante el propio juez y, en función de lo que diga el magistrado, valorarán hacerlo también en apelación ante la Audiencia Provincial.

El objetivo es que el proceso no se eternice en la Audiencia Nacional, donde se puede tardar entre ocho y diez años en sentar en el banquillo a los acusados.

"El auto me parece sorprendente, no terminamos de ver la decisión. Es justo lo que buscaba la defensa: dilatar los plazos y que el proceso se atasque", lamentaba Piedrafita a las pocas horas de conocerse.

El plazo para dar este primer paso terminará finalmente mañana miércoles.

Una vez presentado el recurso habrá 48 horas para que el fiscal y las otras partes hagan sus alegaciones.

Entonces, el juez tendrá 15 días para resolver.

Ha de tenerse en cuenta que la Audiencia "no ha aceptado aún la causa", por lo que todavía no se ha dicho la última palabra, ya que podría decir que no procede.

Quien también está estudiando si recurrir es la Plataforma en favor de los paisajes de Teruel.

Por el momento, sus integrantes han pedido ampliar la instrucción, que acababa este próximo día 28.

También están pendientes de recibir más información sobre las pesquisas de la Guardia Civil. No se descarta, de hecho, un final de 2026 y un inicio de 2027 por toda la información que pueda trascender sobre los registros practicados a principios de marzo en Madrid y Zaragoza.

El auto, al detalle

El auto del juez de Teruel ordena, conecta y concreta judicialmente varias piezas del puzle que hasta ahora se conocían por separado.

En él, el magistrado confirma que Forestalia es "el punto de conexión de toda la investigación" y describe cómo habría funcionado el supuesto negocio del empresario Antxón Alonso, cuyo nombre aparece repetidamente en investigaciones judiciales relacionadas con Santos Cerdán y Leire Díez.

Según la información disponible, Irurok -el nombre del grupo de Whatsapp en el que se comunicaban la exmilitante socialista, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar- habría realizado gestiones para conseguir que salieran adelante todos o la mayoría de los proyectos de Forestalia.

En ese contexto, Antxón Alonso habría adquirido sociedades vinculadas a la compañía y posteriormente, las habría revendido, una vez conseguidos los permisos, con ganancias millonarias.

El juez de Teruel añade una consideración especialmente relevante: que esos movimientos económicos intermedios "tendrían la presunta finalidad de obtener fondos para pagos a personal directivo del Ministerio para la Transición Ecológica".