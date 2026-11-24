Los apicultores aragoneses se movilizan ante la pérdida de rentabilidad y producción: "Sin abejas no hay vida"
Los apicultores se han concentrado en el centro de Zaragoza este martes 24 de noviembre en busca de unas mejores condiciones.
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El sector apícola aragonés ha alzado la voz este martes, 24 de noviembre, ante una situación, según definen, que cada vez es "más insostenible".
Lo han hecho frente a la sede de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza
Los problemas de rentabilidad, la caída de la producción y las dificultades sanitarias amenazan el futuro de la mayoría de explotaciones de la comunidad.
Por ello, los apicultores reclaman al Ejecutivo autonómico medidas urgentes entre las que se encuentran: apoyo y recursos para proteger las explotaciones, mayor reconocimiento al sector y una mejora de la interlocución con la Administración.
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