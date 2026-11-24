Concentración de los apicultores en la plaza San Pedro Nolasco en Zaragoza. E.E

Los apicultores aragoneses se movilizan ante la pérdida de rentabilidad y producción: "Sin abejas no hay vida"

El sector apícola aragonés ha alzado la voz este martes, 24 de noviembre, ante una situación, según definen, que cada vez es "más insostenible".

Lo han hecho frente a la sede de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza

Los problemas de rentabilidad, la caída de la producción y las dificultades sanitarias amenazan el futuro de la mayoría de explotaciones de la comunidad.

Por ello, los apicultores reclaman al Ejecutivo autonómico medidas urgentes entre las que se encuentran: apoyo y recursos para proteger las explotaciones, mayor reconocimiento al sector y una mejora de la interlocución con la Administración.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.