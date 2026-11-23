Carlos Hernández Quero junto a la candidata de VOX al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, y por el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, en Parque Venecia. VOX Zaragoza

Quero (Vox) promete dar la vuelta "como a un calcetín" a la vivienda: "Muchos tienen que irse y no pueden entrar más"

Vox propone darle "la vuelta como a un calcetín" a las políticas de vivienda. Así lo ha anunciado este lunes desde Zaragoza el portavoz nacional de Vivienda del partido, Carlos Hernández Quero, quien ha denunciado las políticas de "hiperdemanda".

Ha abogado por la "remigración", defendiendo que "ya no puede entrar nadie más y muchos de los que están tienen que irse".

Lo ha expuesto en su visita a Parque Venecia, acompañado por la candidata al congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, y por el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, entre otros representantes de la formación.

Ha contextualizado que "en los últimos 5 años, han entrado 6 millones de personas" y "no hay casas para ellos porque se construyen menos de 100.000 viviendas al año". Ha puesto el ejemplo de que "sólo en el último año han entrado 1,4 millones de personas, que equivale a la población de Aragón".

Una circunstancia que dice que unida a las "regulaciones abusivas que ha habido sobre los arrendamientos urbanos por parte de la izquierda desde año 2018", ha dado como resultado, a criterio de Vox, que "cada vez hay más personas buscando casa, y menos casas disponibles".

Quero ha precisado que "el Banco de España alude a una escasez de 750.000 casas".

Así, el portavoz nacional de Vivienda de Vox ha analizado que "donde antes entraba una familia, ahora entran dos, tres y hasta cuatro familias", de forma que "en España estamos redescubriendo condiciones habitacionales que parecían propias del pasado". Se ha referido a situaciones como "compartir la cocina o realizar turnos para ir al baño".

Hernández Quero ha propuesto un plan de "remigración", con el fin de "hacer hueco a los cientos de miles españoles que fueron expulsados a patadas, tuvieron que irse, y puedan reengancharse al mercado laboral en España y volver con sus familias".

Frente a las "regulaciones abusivas en el mercado alquiler", Quero ha defendido unas "relaciones estables de arrendamientos urbanos entre caseros e inquilinos dando a cada uno aquello que necesita". Lo ha resumido en que "el arrendador necesita garantía en el cobro y garantías en la recuperación de la posesión”, y “en el momento en que se lo demos habrá entonces oferta abundante y, por tanto, podrá ser asequible".

Asimismo, ha lamentado que la legislación actual "ha estado bloqueando la construcción de vivienda nueva", por lo que plantea "una reforma de la Ley del Suelo que permita construir más y más rápido".

Por último, ha cargado contra la fiscalidad "abusiva" de España en la compra de la primera vivienda, "la tercera más alta de la OCDE", por lo que ha reivindicado la eliminación de los impuestos de la primera vivienda de uso habitual.