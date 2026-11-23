El PSOE reivindica en Ejea de los Caballeros la "buena política" de Sánchez frente a la "mala educación" de PP y Vox

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha defendido este lunes desde Ejea de los Caballeros la importancia de concentrar el voto progresista en el Partido Socialista para evitar "un retroceso en los derechos y las conquistas sociales".

“Son dos partidos políticos, pero defienden lo mismo. Tienen el mismo proyecto político de recortes y de involución”, ha advertido en referencia a PP y Vox.

En su opinión, “ya no hay dos derechas, ni en España, ni en Aragón”.

La líder de los socialistas aragoneses ha contrapuesto “el modelo de la buena política frente a la mala educación del Partido Popular y de Vox” y ha defendido los resultados de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018.

“La España de hoy es mucho mejor que la entonces”, ha afirmado.

En este sentido, ha destacado la evolución del empleo, la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones y la ampliación de los permisos de nacimiento como ejemplos de políticas que han mejorado la vida de los ciudadanos.

También ha reivindicado el papel de las organizaciones sindicales en la conquista y defensa de los derechos laborales.

“Esos son los ejemplos claros de lo que significa la política útil, la buena política”, ha señalado.

La secretaria general del PSOE Aragón también ha situado la vivienda entre los principales retos de la próxima legislatura y ha criticado la negativa del Gobierno de Jorge Azcón a aplicar la Ley de Vivienda y declarar zonas tensionadas en Aragón.

Ha recordado, a este respecto, que el Ejecutivo central ha multiplicado por ocho el presupuesto destinado a vivienda y que seis de cada diez euros invertidos en la construcción de vivienda protegida en Aragón proceden del Gobierno de España.

Alegría ha denunciado que Azcón se niega a aplicar medidas que podrían beneficiar a las familias aragonesas únicamente porque proceden de un Gobierno socialista.

También ha criticado la normalización de los insultos y el desprecio en el debate político. “Cuando uno tiene únicamente que recurrir de una manera constante al desprecio y a los insultos es porque le falla y le falta lo más importante, que son la educación y los argumentos”, ha asegurado.

Durante su intervención, la secretaria autonómica ha tenido un recuerdo especial para el expresidente de Aragón Javier Lambán, al que ha reivindicado en su localidad natal como ejemplo de una forma de hacer política basada en el diálogo, el respeto y la búsqueda de soluciones.

“Mi mayor y mi mejor recuerdo para el mejor presidente que hemos tenido”, ha afirmado, destacando su compromiso con todos los aragoneses, independientemente de dónde vivieran.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha advertido de que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos tienen por delante “una cita trascendental y decisiva” y ha apelado a la movilización para evitar "que la derecha y la ultraderecha pongan en riesgo los servicios públicos y los derechos sociales".

Ladrero ha señalado que Aragón ya conoce las consecuencias de un Gobierno de PP y Vox, una alianza que, a su juicio, deja de lado las necesidades de la ciudadanía y amenaza los avances conseguidos durante años.

“Nos jugamos mucho y no podemos quedarnos en casa. Por nuestros derechos, por nuestros pueblos y por el futuro de Aragón, tenemos que votar como si no hubiera un mañana”, ha aseverado.

Por su parte, el número 3 al Congreso por Zaragoza, José Antonio Remón, ha centrado su intervención en la defensa de la convivencia, el respeto y la tolerancia frente al clima de confrontación que, según ha advertido, se está extendiendo a través de determinados discursos políticos, las redes sociales y los medios de comunicación.

Mientras, el vicesecretario general del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, ha reivindicado el papel de la cultura y la libertad de expresión frente a las restricciones que ha atribuido a los gobiernos de la derecha y la ultraderecha.

Con referencias a Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández, ha advertido de que este domingo está en juego mucho más que la composición del próximo Gobierno: también el modelo de país, los derechos y las libertades.