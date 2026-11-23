Los partidos políticos meten el turbo en Aragón. Solo quedan cinco días de campaña hasta el decisivo 29-N y no hay ni un segundo que perder.

"Nos jugamos todo", coinciden los principales grupos, que se apoyarán en líderes nacionales y en una intensísima agenda para que este domingo nadie se quede en casa.

El PP llega crecido a esta recta final por el efecto del 'cara a cara', pero "sin exceso de confianza".

La "victoria rotunda" de Feijóo y "el hundimiento del PSOE" han dado "alas" a los candidatos, aunque ahora toca "apretar los dientes y acelerar".

"El ánimo está por las nubes, pero vamos a pelear hasta el último segundo", garantizan desde la formación.

La presencia de Feijóo en estos últimos cinco días no está confirmada pero tampoco descartada. Quienes sí aparecerán por el territorio serán la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el responsable económico del partido, Alberto Nadal.

Solo Jorge Azcón, que este sábado salió de la Comunidad para celebrar su cumpleaños con Jon Echeverría, ha recorrido más de 5.000 kilómetros en las últimas semanas.

Los populares insisten en que el país "no podría soportar cuatro años más de sanchismo". Dicen que sería "el fin de la España que conocemos" y, por ello, van a exprimir cada hora para "lograr el cambio".

Movilizar y movilizar

En el PSOE, el objetivo es movilizar, movilizar y movilizar. "Queremos que la gente entienda que si se moviliza podemos conseguir un buen resultado", exponen.

Para dar la vuelta a las encuestas necesitan meter una marcha más y, por ello, no descartan la presencia de algún otro ministro.

Luis Planas estuvo esta pasada semana en Huesca y Arcadi España, en Teruel. También estaba prevista la visita del vicepresidente Carlos Cuerpo, pero su abultada agenda ahora que también se ha echado a las espaldas el Ministerio de Óscar Puente obligó a cambiar de planes.

Estos días, la pregunta más repetida era si Sánchez volverá tras su multitudinario mitin de precampaña en el hotel Hiberus de Zaragoza. La respuesta llegó ayer con la confirmación de un nuevo mitin. Esta vez, en el Palacio de Congresos de Huesca mañana martes a las 16.00.

Los responsables de la campaña aseguran que la respuesta de la gente está siendo "increíble" y que muchos "se están acercando" a sus actos y a sus candidatos y representantes. Y no solo a rostros conocidos como Pilar Alegría sino a candidatos a priori menos familiares para el 'gran público' como Fernando Beltrán o Herminio Sancho.

"Estamos muy contentos, hay una corriente muy positiva y en redes estamos también a pleno rendimiento", destacan.

Estos cinco días seguirán insistiendo en los actos de cercanía y las mesas, con un cierre de campaña que les llevará hasta Zaragoza capital.

Emilio Delgado

CHA-Frente Amplio espera mañana la visita de Emilio Delgado, una de las caras más conocidas de la coalición.

De aquí al viernes seguirán recorriendo el territorio con una doble misión: presentar las medidas del programa estatal y hacer valer su agenda aragonesa.

Incidirán, también, en la idea de que son "el voto útil" y que son el único partido que permitiría que el aragonesismo "tenga voz propia en Madrid".

Lo harán en cada mesa, estando presentes en puntos como Caspe, la Ribera Baja o Ejea de los Caballeros y en los actos que se convoquen por el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Cada día estamos poniendo entre tres y cuatro mesas. Nos jugamos el escaño con la extrema derecha", dicen conscientes de cómo están las encuestas en Zaragoza.

En su caso ya saben hasta dónde cerrarán la campaña. Será en La Rotonda, en el centro cívico de Las Delicias.

Quero y vivienda

Si el tren lo permite, Vox contará este lunes con Carlos Hernández Quero, una de las figuras al alza del partido.

Tendría que haber estado ya la semana pasada, pero la huelga de maquinistas le obligó a quedarse en tierra.

Su presencia servirá para poner el acento en la vivienda y la inmigración, dos de los ejes que han centrado la campaña.

Tras el paso de Abascal por Zaragoza, está previsto que en Huesca recale otra de las principales figuras de la formación.

Aunque estarán en las tres provincias, harán especial hincapié en Teruel, donde llevan días alertando del "daño que ha hecho Teruel Existe".

Que esto sea así no es casual, ya que la formación aspira a quitar votos a Tomás Guitarte para garantizarse un diputado por la provincia.

En su caso, el cierre será nacional. Los candidatos estarán en Valencia con Abascal, aunque el viernes por la mañana tendrán un último acto en Teruel.

Teruel "de arriba abajo"

Para Teruel Existe, llegar donde no lo están haciendo otros partidos se ha convertido ya casi en una obsesión.

Pese a tener las encuestas en contra, no dan ni mucho menos la batalla por perdida.

La campaña les ha llevado a puntos tan alejados como Valdeltormo, y así van a seguir.

"Queremos llegar a todos los rincones, recorrer Teruel de arriba abajo", explican desde el partido.

¿Y qué hacen en todos estos puntos? Hablar con la gente, pegar carteles y "combatir el discurso de odio de Vox".

"No queremos odio; el odio no tiene cabida en nuestro modelo de convivencia", remarcan.

Más allá de esa disputa, Tomás Guitarte pondrá el acento en la necesidad de que Teruel Existe vuelva a Madrid "para cobrar las deudas pendientes".

Su última parada será en Teruel capital, donde pondrán fin a dos semanas de intensa campaña electoral.