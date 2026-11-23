El Partido Popular afronta la última semana previa a las elecciones generales como líder en intención de voto en Aragón y consolida la tendencia de la campaña, que deja al PSOE segundo en escaños y a Vox tercero con margen para crecer.

Por su parte, CHA-Frente Amplio apenas experimenta cambios y ancla el de la aragonesista Marina Rodríguez por Zaragoza.

Así se extrae del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Las principales incógnitas del 29-N quedan despejadas, salvo vuelco de última hora, a la espera de ver quién se queda los últimos escaños en disputa.

El Partido Popular sería la fuerza más votada en el conjunto de la Comunidad, con entre cinco y seis escaños (34,5% de voto), por encima del PSOE (cuatro y un 27,8%). Vox obtendría entre dos y cuatro (21,1%) y el restante iría a CHA-Frente Amplio (10,3%).

Teruel Existe (7,5%, contabilizado como 0,8 al concurrir solo en esta provincia), Podemos (1,3%) o Se Acabó la Fiesta (2,4%) no tendrían representación.

Zaragoza es una de las circunscripciones donde el último escaño no tiene dueño. El PP (33,9%) se mueve en una horquilla de dos a tres, aunque el último sería a costa de Vox (21,7%, entre uno y dos).

Menos de un punto porcentual, respecto a la Ley D'Hont, decidirá el último escaño en los días restantes hasta el domingo. No obstante, la tendencia de una semana a otra deja a los populares en un escenario más favorable para lograr el último por la ligera caída de Vox.

El PSOE (26,9%) y CHA-Frente Amplio (11,7%) tienen definido su suelo y su techo. El sondeo proyecta dos escaños para los socialistas y el de Marina Rodríguez para la coalición, mismos registros que en los comicios de 2023.

Huesca y Teruel

En Huesca, el PP (36,3%) aspira a un máximo de dos si logra que Vox (18,4%) no obtenga el último de la circunscripción. La diferencia es todavía menor que en Zaragoza.

El PSOE (29,6%) obtendría el restante y CHA-Frente Amplio lograría un porcentaje similar al de Zaragoza, pero sin representación: el 10,2%.

Los populares (36%) tendrían que superar el 41% para arrebatar el escaño de Vox (20,5%), ya que la Ley D'Hont requiere doblar el porcentaje. El PSOE (31,6%) es también segunda fuerza y Teruel Existe (7,5%) se queda lejos de repetir el hito de 2019.

La candidatura que lidera Tomás Guitarte pierde, respecto a 2023 (15%), la mitad de los sufragios en términos porcentuales.

Respecto al 'tracking' previo de SocioMétrica, PP y PSOE ganan 0,3% de intención de voto en el conjunto de Aragón. Vox y CHA-Frente Amplio caen un 0,3% y 0,4%, mientras que Podemos pierde un 0,1%.

Por provincias, el PSOE es el único que crece en las tres: 0,5% en Huesca, 0,4% en Teruel y 0,8% en Zaragoza.

El PP no sufre variaciones en la demarcación oscense. En la turolense, suma un 0,2% y otro 0,4% en Zaragoza.

Vox cae en la última semana un 0,4% en Huesca, el mismo porcentaje en Teruel y algo menos, un 0,3%, en Zaragoza. Por su parte, CHA-Frente Amplio solo experimenta cambios, en este caso a la baja, en la circunscripción zaragozana: un 0,7% menos.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 7.266 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.