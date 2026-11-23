El personal del refugio Ángel Orús dio aviso a la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca en la mañana del pasado día 20 de noviembre. Más información:

Muere un montañero italiano de 29 años en las inmediaciones del Collado del Diente (Huesca)

Un montañero que estaba realizando la ruta de subida al pico Posets ha sido encontrado sin vida. Se trata de un varón de 29 años y de nacionalidad italiana.

En la tarde del pasado 20 de noviembre, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, se recibió aviso del personal del refugio Ángel Orús (t.m. Sahún) de que un montañero había salido para realizar la ruta de subida al pico Posets, en Huesca, no habiendo regresado.

Ante la falta de noticias, el personal del refugio, salió en su búsqueda, encontrando la mochila del alpinista con su documentación personal y varios enseres, a unos 2.500 m. de altitud.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó un dispositivo de búsqueda en el que han participado efectivos del GREIM de Benasque, Jaca y Panticosa, guía y can de búsqueda de personas, Unidad Aérea de Huesca y la incorporación de medios técnicos como dron de dotación y sistema de localización Lifeseeker.

Hacia las 12,10 horas del día de este 23 de noviembre se ha podido localizar al montañero en las inmediaciones del Collado del Diente – Pico Posets (t.m. Sahún), en la base de una pared de unos 200 m.

Éste, presentaba signos NO compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.