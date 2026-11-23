Dívar afirma que el PP pondrá freno al infierno fiscal de Sánchez: "Vamos a ayudar a las familias a llegar a fin de mes”
Dívar condena la actitud antidemocrática del concejal socialista oscense Roberto Cacho y exige a Pilar Alegría que tome medidas.
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La candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, acompañada por Roberto Bermúdez de Castro y otros miembros de la candidatura, han presentado este 23 de noviembre las propuestas en materia fiscal de Alberto Núñez Feijóo.
Un modelo que tiene un objetivo claro, acabar con el infierno fiscal que ha impuesto el PSOE y ayudar a las familias a poder llegar a fin de mes.
Dívar ha recordado que Pedro Sánchez ha subido 100 veces los impuestos, que cada español paga ahora una media de 4.000 euros más en impuestos y que todo esto “no se ha traducido en una mejora de los servicios sino todo lo contrario, nuestros servicios funcionan peor que nunca, como desgraciadamente hemos visto con nuestro sistema ferroviario”.
Por ello, el PP defiende que las familias, los jóvenes paguen menos impuestos: “queremos aliviar el bolsillo de los españoles, entre otras cosas para que puedan llegar a fin de mes. Queremos que el dinero esté en su bolsillo y no en personajes como José Luis Ábalos, condenado ya a 24 años de cárcel por corrupción”.
La deflactación del IRPF, el alivio fiscal a los jóvenes o la rebaja del IVA de los alimentos básicos al 0% mientras persista la crisis, son algunas de las medidas que ha detallado la candidata popular durante la jornada.
Una financiación justa
Por su parte, Roberto Bermúdez de Castro ha defendido una financiación autonómica justa que permita prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, vivas donde vivas, ese es el modelo del PP.
“Durante estos años hemos sufrido propuestas que en ningún caso beneficiaban al conjunto de los españoles sino únicamente a los ciudadanos de Cataluña, con una propuesta de financiación pactada con ERC, a la medida de ERC y que perjudicaba a Aragón”, ha expresado Bermúdez.
Frente a esto, la propuesta del PP es muy clara: “Una reforma que sea justa para todas las Comunidades, que todos los españoles, vivamos donde vivamos seamos ciudadanos libres e iguales, la reforma del PSOE no era en pie de igualdad. El PP lo que hará será que elementos tan importantes como son la despoblación, la dispersión, el envejecimiento, que afectan a muchas CCAA, estén en el nuevo sistema de financiación”, ha explicado Dívar.
Asimismo, la candidata del PP al Congreso por Zaragoza ha señalado que la negociación sea de igual a igual: "Nos hemos acostumbrado en los últimos años a que las negociaciones, cuando afectaban a todos los españoles, las resolvían entre Sánchez y Junqueras, nosotros queremos una negociación de igual a igual, con un CPFF en el que todos los españoles podamos opinar lo mismo y nuestro peso y voz sea la misma”.
Roberto Cacho
Durante la rueda de prensa, Rocío Dívar ha condenado el video del concejal socialista del PSOE en Huesca, Roberto Cacho, quemando una papeleta del Partido Popular y ha exigido a Pilar Alegría que lo condene y tome medidas.
Dívar ha recordado que Cacho además de concejal tiene un cargo orgánico en el PSOE: "No puede haber tolerancia con estas actitudes. La democracia se basa en la alternancia, a estas horas Pilar Alegría ni lo ha condenado ni ha tomado medidas. No puede ser. Nosotros vamos a seguir con nuestra campaña de propuestas, explicando a los aragoneses lo que queremos hacer, eso es lo importante. Actitudes como la de Cacho no se pueden tolerar”.
Principales propuestas
Rocío Dívar ha anunciado las propuestas que van a llevar a cabo:
- Las rentas medias y bajas, las familias, los autónomos y los jóvenes van a pagar menos IRPF
- El Estado no hará caja con la inflación a costa de las familias. La principal subida fiscal de estos años no se ha votado en el Parlamento, fue su decisión de actualizar el IRPF mientras los precios subían casi un 30 por ciento.
- Vamos a deflactar la tarifa y vamos a actualizar los principales parámetros del impuesto para impedir que la inflación vuelva a utilizarse como una subida encubierta de impuestos
- Los jóvenes no pagarán IRPF el primer año y pagarán mucho menos en los tres siguientes. Reduciremos el IRPF de trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante los 4 primeros años.
- Las personas que cobren el SMI no tendrán que hacer la declaración de la renta
- Vamos a rebajar el IVA de los alimentos básicos al 0 por ciento mientras persista la crisis
- Vamos a ayudar a los españoles a ahorrar, Hacienda no penalizará ninguna forma de ahorro
- Vamos a ampliar los actuales mínimos familiares y las ayudas fiscales llegarán cada mes a todas las familias
- Ningún gobierno obligará a una Comunidad Autónoma a subir impuestos
- Vamos a eliminar los impuestos que frenan la inversión y así evitaremos que su coste acabe trasladándose a los ciudadanos.
- Los jóvenes no pagarán impuestos en el momento de adquirir su primera vivienda, reduciremos el IVA al 4 por ciento y permitiremos que se pague de forma fraccionada hasta los 40 años
- Los autónomos que no facturen más de 85.000 euros no tendrán que declarar IVA