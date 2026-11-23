El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará al fin este martes el real decreto regulador del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2026.

Lo hará en el que, probablemente, sea el último Consejo de Ministros de la legislatura, una ratificación sobre la bocina que este lunes ha provocado un nuevo choque entre el Ejecutivo de Jorge Azcón y la Delegación del Gobierno.

El Ejecutivo llevaba meses detrás del tema. De hecho, había mandado dos cartas al Ministerio para asegurarse de que Moncloa cumplía con Teruel antes del inminente 29 de noviembre, cuando Sánchez y sus ministros pasarán a estar en funciones y deberán limitarse al despacho ordinario de asuntos públicos.

La vicepresidenta Mar Vaquero ha denunciado la tardanza del Gobierno central en lo que considera una política prioritaria para la provincia de Teruel y el conjunto de la Comunidad.

No en vano, de esta firma depende el poder "planificar bien las inversiones" y el desarrollo de los proyectos estratégicos ligados al Fondo.

Mar Vaquero, este lunes, en el Pignatelli. Fabián Simón

"Queremos que el ministro, en lugar de tanto baile, se tome en serio las acciones necesarias dentro del ejercicio de acción de Gobierno. Se debe aprobar ya y de manera urgente. Que no pierdan un minuto. Menos frivolidades y más responsabilidad con los turolenses", decía la dirigente popular.

El FITE tendrá este año 86 millones de euros: 43 procedentes del Ejecutivo de coalición y los 43 restantes, del Gobierno de Aragón PP-Vox.

Será la primera vez que alcance esta cantidad, una actualización que pactaron el propio Jorge Azcón y Pedro Sánchez en el que ha sido su único encuentro en La Moncloa.

Vaquero no ha ocultado la importancia del Fondo para crear empleo y atender las necesidades de la provincia de Teruel.

En este sentido, ha recordado que el territorio ha sido muchas veces "maltratado y agraviado".

Para el PP, la firma debería haberse producido antes. "Se podría haber hecho a partir del 1 de enero, pero estamos a pocas semanas de que termine el año y todavía no se ha formalizado. Todos podemos estar en campaña, pero lo prioritario es ser un Gobierno responsable", insistía Vaquero.

Para el Pignatelli es ya un 'déjà vu', ya que el consejero Blasco también tuvo que reiterar sus peticiones, hasta el punto de que hubo años en los que el FITE se firmó en diciembre.

"Lo que pasa es que hasta que no se firma el convenio no se estipula a qué proyectos va destinado y no se pueden poner en marcha las convocatorias. Vamos siempre a año vencido", agregaba la vicepresidenta aragonesa.

Según su versión, la DGA no había obtenido respuesta del Gobierno central más allá de un tibio "estamos en ello".

Y eso que "ha habido tiempo", ya que en las últimas semanas se han multiplicado los Consejos de Ministros con todo tipo de decretos y medidas sociales.

"No sé si resultan más interesantes o es que de ellas pueden sacar más partido, pero la aprobación del FITE es prioritaria. Y no es algo que no se conozca. Se lleva firmando años", apuntaba.

"Ya lo sabían"

La delegada del Gobierno, Noelia Herrero, no ha tardado en contestar. Lo primero que ha hecho ha sido remarcar el "firme" compromiso del Gobierno de España con Teruel de cara a seguir trabajando en proyectos estratégicos que impulsen la actividad económica y el empleo de la provincia.

Acto seguido, ha asegurado que Vaquero ya sabía que la aprobación del FITE era inminente en el momento en que ha convocado a los medios de comunicación.

¿Y por qué? Porque el ministro Torres había respondido a sus dos cartas. "La última, este último viernes. No decía 'estamos en ello' sino que el expediente se estaba ultimando y que se iba a firmar en próximas fechas", completaba.

Es más, Herrero ha asegurado que, con un Gobierno en funciones, todo el mundo entendía que ese "en próximas fechas" se refería a mañana martes.

"Lamentamos que el Gobierno de Aragón tenga esta deslealtad y utilice la mesa del Pignatelli para hacer un mitin político con una información interna y oficial de la que ya disponía", censuraba.