Adrián Gasca Burillo, vecino de Encinacorba, un pueblo zaragozano situado a siete kilómetros de Cariñena, ha lanzado ‘Recortadores Bravos’, un videojuego que recrea el ambiente de las plazas de toros y permite a los usuarios ponerse delante de las vaquillas desde el móvil o el ordenador.

El videojuego se lanzó el pasado sábado 14 de noviembre y, en apenas unos días, ha superado los 37.000 jugadores y las 200.541 partidas.

Además, los usuarios acumulan más de 2.600 horas de juego y más de 500 han pagado por acceder a la versión sin publicidad.

“Hay 6.000 jugadores recurrentes cada día”, destaca el creador del videojuego.

Una idea nacida en Encinacorba

La idea surgió después de que Adrián viera un vídeo de un videojuego de toros para la PlayStation que, según indica, “tenía unos gráficos bastante mejorables”. A partir de ahí, pensó en crear un videojuego de vaquillas para el móvil.

“Me acordé del hijo de un amigo de mi peña, que le encantan los toros y pensé que le gustaría”, explica.

La plaza de Encinacorba, que es la que aparece en el videojuego, ya la tenía creada porque anteriormente había desarrollado otro juego de disparos.

Por eso, sólo tuvo que incorporar los recortadores y las vaquillas. Para darle forma utilizó herramientas de inteligencia artificial y programas de diseño 3D. Durante los primeros días llegó a dedicar entre 15 y 16 horas diarias al desarrollo.

A partir de ahí, ha ido incorporando nuevas modalidades y elementos de los festejos populares, como los toros embolados, y el ‘bou a la mar’, en el que el animal salta al agua en Denia.

También ha recreado los engamelladores, vinculados a las fiestas taurinas con fuego.

Además, Adrián también quiere incorporar a ‘Recortadores Bravos’ otros elementos característicos de las fiestas de Encinacorba.

Entre ellos está la banda de música del pueblo, cuyos integrantes aparecerán recreados en las gradas de la plaza, el lugar habitual que ocupan los músicos durante las vaquillas de las fiestas de agosto.

Además, el juego incorporará las piezas musicales de la banda para reproducir también el ambiente musical de los festejos.

Recortadores reales

Una de las principales características del videojuego es la incorporación de personas reales del mundo del recorte.

Adrián ha querido que los usuarios puedan jugar con los protagonistas de las plazas de sus localidades y competir con ellos dentro del videojuego.

“La idea es crear al menos 100 recortadores”, asegura Gasca.

Entre los principales nombres que ha incorporado figuran Ricardo Palacio y Alejandro Gasca, de Encinacorba, Saúl Pardo de Paniza, Chipu de Alfamén, Popeye de Cariñena y Germán García de Longares.

Su objetivo es llegar a contar con entre siete y ocho representantes de cada comunidad autónoma para que los aficionados puedan jugar con los de su propia región.

Miles de partidas

El videojuego también permite competir en línea.

Varios usuarios pueden jugar en la misma arena, enfrentarse a la vaquilla y comprobar las puntuaciones del resto de jugadores.

Además, pueden crear salas para jugar con amigos desde diferentes lugares.

Para compartir las novedades del videojuego y presentar a los recortadores, Adrián creó una cuenta en la red social de Instagram llamada ‘Recortadores Bravos’ donde se veía a los protagonistas.

“La gente lo empezó a compartir en sus redes sociales”, cuenta.

También se difundió a través de grupos de WhatsApp vinculados al mundo taurino e incluso uno de los vídeos llegó a alcanzar las 150.000 visualizaciones.

La respuesta de los jugadores también ha sorprendido a su creador.

Entre los mensajes que ha recibido destaca el de un padre que salía en las vaquillas y que dejó de hacerlo porque su hijo con autismo se lo pidió.

Sin embargo, a raíz del videojuego, su hijo ha vuelto a disfrutar del mundo taurino.

“Estoy recibiendo comentarios increíbles por redes sociales”, afirma Adrián.

Quién es el creador

Detrás de esta iniciativa está Adrián Gasca Sancho. Actualmente lleva siete años viviendo en Tailandia, donde trabaja en el sector del software para apartamentos turísticos y hoteles.

Hace apenas dos años puso en marcha AutoChat BNB, una empresa dedicada a desarrollar automatizaciones para facilitar tareas como la atención a los clientes y la gestión de los alojamientos.

Su interés por la inteligencia artificial le ha llevado a experimentar con diferentes proyectos digitales.

Antes de ‘Recortadores Bravos’ ya había probado a desarrollar un videojuego inspirado en Pokémon, aunque decidió abandonarlo por las dificultades relacionadas con los derechos de autor.

Ahora, su objetivo es seguir ampliando el videojuego e incorporar las diferentes disciplinas taurinas de toda España.

“Mi ambición es crear una especie FIFA de los festejos taurinos, con plazas, recortadores y modalidades populares de distintos puntos del país”.