Hay negocios que se construyen con el paso de los años, pero también, con el paso de las generaciones.

Es el caso de la tienda de muebles de cocina Imco, situada en el número 66 de Camino de las Torres, en Zaragoza.

Se trata de un negocio familiar, 'de toda la vida', dedicado a la venta y fabricación de muebles de cocina a medida.

Al frente del local está ahora Yolanda Aragonés Martínez, de 53 años, junto a sus dos hermanos.

"Empezó nuestro padre en 1989, hace casi 40 años", declara Aragonés. Para ese entonces ella apenas tenía 13 años, pero cuenta a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, que "vives el día a día, cómo se trabaja y toda la trayectoria".

Es por eso que desde bien pequeña Aragonés ha estado ligada al negocio, "pierdo la noción de cuántos años llevo trabajando, pero muchos, desde los 18", relata.

Aunque la vida de Yolanda ha dado muchas vueltas y ha tenido momentos de 'parón', desde hace varios años los tres hermanos están 'al pie del cañón'.

Una cocina expositiva en la tienda E.E.

"Ya llevamos unos cuantos años los tres, somos la segunda generación, y además, hace un año, se ha incorporado también la tercera generación, mi hijo", explica Aragonés.

Casi 40 años de trayectoria

Los orígenes de este negocio familiar se remontan a 1989 cuando el padre de Yolanda, Ángel, compró la empresa.

"Inicialmente empezaron cuatro socios, estuvieron unos ocho años juntos y ya mi padre la compró en el 89", explica Yolanda.

Junto a su padre, también estaba su madre, Juani, quien ha tenido un papel importante aunque a veces en la sombra.

"Mi madre está, aunque no aparece, pero también es un pie muy importante, ella era socia pero no trabajaba", asegura Aragonés.

El nacimiento de esta empresa familiar tiene su origen en la calle La Vía.

"Mi padre montó la empresa y allí es donde nace todo. Además de tienda teníamos el taller.", explica Yolanda.

En esta calle de Zaragoza comenzó la historia de un negocio que ha ido creciendo con el paso del tiempo y ha obligado a la familia Aragonés-Martínez a tomar decisiones importantes.

"Estancarnos o evolucionar"

Tras la jubilación de su padre, los hermanos se quedaron solos.

"En ese momento nos planteamos si queríamos quedarnos estancados y vivir más tranquilos o apostar por evolucionar", recuerda Yolanda.

Los hermanos lo tuvieron claro y dieron un paso adelante, apostando por la evolución de la empresa familiar. Si bien es cierto que la decisión conllevó cambios.

Primero trasladaron la tienda a un establecimiento más grande (en el que se encuentran ahora) y, posteriormente, hicieron lo mismo con el taller.

El incremento de los proyectos y la incorporación de nuevas tecnologías hicieron que las antiguas instalaciones se quedaran pequeñas.

Además, Yolanda subraya que "las máquinas también se quedaron antiguas y ya trasladamos el taller a Cuarte de Huerva, a una nave más grande".

Este crecimiento también se traduce en un incremento de la plantilla.

"Mi padre empezó con su socio y en el taller había tres personas. Ahora somos 13.", explica Yolanda.

Con nostalgia y una sonrisa, Yolanda cuenta que siempre le dice a su padre "hombre, papá, te sentirás algo orgulloso, ¿no?, por tus hijos".

Los clientes

Uno de los principales valores diferenciales del negocio es su apuesta por la fabricación artesanal y los proyectos personalizados.

En un mercado en el que las grandes superficies ofrecen soluciones de mobiliario estandarizadas, Yolanda defiende la importancia de ofrecer un servicio diferente.

"Aquí tenemos un interiorista, una exposición donde puedes ver minuciosamente todo", explica Aragonés.

Además, recalca que "nos gusta siempre atender con cita para que esa atención sea más individualizada porque al final lo que queremos es transmitir al cliente también mucha confianza".

Yolanda en la entrada de la tienda E.E. Zaragoza

Aragonés destaca con orgullo y satisfacción que muchos clientes han ido pasando también de generación en generación, como ellos.

"Tenemos clientes que mi padre tenía a la abuela y ahora vienen los hijos y los nietos", menciona.

Con todas las anécdotas, cientos y cientos de clientes y casi cuatro décadas después, Yolanda tiene claro que el camino no siempre ha sido fácil, pero el balance merece la pena.

La familia Aragonés-Martínez, casi cuarenta años después, ha demostrado y continúa demostrando, que crecer, también consiste en conservar aquello que te hizo empezar.