Un puñado de pueblos en Aragón predice el resultado de las elecciones generales desde que España recuperó los comicios en 1977. Y también, otro conjunto de comarcas acaba por bajar la participación de forma constante en las últimas dos décadas.

Así se extrae de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan desde 2008, los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, una constante relativa a las comarcas del Pirineo y la Franja con Cataluña: el efecto arrastre.

Zaragoza capital, por su parte, concentra más de la mitad de votantes de todo Aragón (51,19% en julio de 2023) y no presenta tendencias constantes, sino que ejerce de termómetro. El 23-J, último precedente, a la baja.

Desde 2008, las comarcas pirenaicas y la Franja han participado, de media, entre un 3% y un 6% menos que el conjunto de Aragón. Esto ha supuesto detraer entre 0,15 y 0,29 puntos al dato global de participación.

El mayor arrastre se produjo en la repetición de noviembre de 2019, precedidos de los mismos comicios en abril y de que Pedro Sánchez no fuese capaz de formar Gobierno. La media de estas zonas se quedó en el 65,84% y esto restó 0,29 puntos al global.

Por comarcas, la Jacetania quita de media desde 2008 un 0,061%. La Litera, un 0,035%; 0,034% el Alto Gállego; 0,026% el Bajo Cinca y 0,022 Cinca Medio o 0,021 puntos Ribagorza.

La Jacetania es también la única comarca aragonesa en la que no se ha alcanzado el 70% de participación en generales desde 2008 (69,88%). El resto del Pirineo se mueve en niveles similares: 70,8% Alto Gállego o 71,86% Ribagorza.

De las 33 comarcas aragonesas, 15 están por encima del registro medio de participación de Aragón, si se excluye la comarca Central. Es decir, algo menos de la mitad.

Son Los Monegros (76,29%), Comunidad de Teruel (74,98%), Cariñena (77,34%), Gúdar-Javalambre (77,76%), Bajo Aragón (74,63%), Campo de Belchite (77,13%), Somontano de Barbastro (74,68%), Tarazona y el Moncayo (74,11%), Campo de Daroca (75,34%), Campo de Borja (74,48%), Sierra de Albarracín (75,17%), Maestrazgo (74,98%), Sobrarbe, la única del Pirineo (74,29%), Cuencas Mineras (74,20%) y Bajo Martín (74,23%).

Frente al arrastre, el mayor empuje se ha dado gracias a Los Monegros y Comunidad de Teruel, 0,036 puntos cada una. La segunda llegó a subir el dato en un 0,1% en las generales de noviembre de 2019, cuando Teruel Existe fue la fuerza más votada y Tomás Guitarte obtuvo el escaño.

Si se separan datos del Congreso y el Senado, el arrastre o impulso a la participación se comporta de manera similar. No obstante, la tasa de voto al Senado ha llegado a ser en este periodo hasta 5,5 puntos inferior (diciembre 2015), cuando la diferencia media ronda el 0,1% y el 0,4%.

Desde 2008, los pueblos de menos de 2.000 habitantes han ejercido como soporte de la participación. Han acudido a las urnas un 1,6% más que la media (75,56% en el Congreso), lo que aporta un 0,3%. El 23 de julio de 2023, este empuje se tradujo en casi un punto más (0,82%).

En la práctica, 117 municipios han contribuido entre 2008 y 2023 a bajar la participación, por 557 que la elevan. El segundo grupo representa el 13,7% del censo electoral.

Zaragoza, una incógnita

Y en esta serie histórica, Zaragoza juega un papel destacado. La capital es el particular indicador del momento político que vive la Comunidad.

Representaba en 2008 el 49,81% del censo y el progresivo aumento poblacional ha disparado este porcentaje hasta el 51,19%. En números, 501.683 electores el 23-J y, en autonómicas, 511.865 el pasado 8 de febrero.

Más de la mitad de abstencionistas (52%) se registraron también en Zaragoza en 2023, 138.147 personas. La participación cayó algo más de medio punto (0,56%) entonces, pero el comportamiento es desigual.

Zaragoza restó participación a Aragón en 2008, los comicios entre Zapatero y Rajoy (-0,27%) y el citado julio de 2023.

La subió un 0,25% en la victoria del popular Rajoy sobre Rubalcaba (noviembre de 2011) y la disparó (0,94% más) en los comicios de diciembre de 2015. Fueron las primeras generales de Podemos, que había obtenido 14 diputados de las Cortes en mayo, o Ciudadanos.

La ciudad aportó un 0,67% más en la repetición de junio de 2016 y un 0,87% en abril de 2019. Fueron los primeros comicios tras la moción de censura de Sánchez a Rajoy, el dato más elevado de las siete generales previas (77,62% en Aragón y 78,49% en Zaragoza).

En la repetición de noviembre, pese a registrar el dato de abstención más alto de la serie (138.517 personas), la ciudad subió un 1,01% el global, que se situó en el 71,5%.

Las otras dos capitales, Huesca y Teruel, tienen peso dispar en la participación. La primera vota desde 2008 por debajo del total (72,84%) y resta un 0,24% de media en cada convocatoria. En noviembre de 2019, 24.654 oscenses con derecho a voto se quedaron en casa.

La ciudad turolense se comporta en generales ligeramente por encima de la participación media (74,48%, un 0,47% de diferencia) y eleva un 0,055% el total.

Votantes perdidos

Los datos reflejan que Zaragoza todavía no ha recuperado los votantes perdidos en sus dos grandes brechas de participación: unos 30.000 electores entre abril y noviembre de 2019 y otros tantos (31.117) hasta julio de 2023. Desde las generales de marzo de 2008, se han quedado por el camino casi 16.000 papeletas, excluyendo salidas del censo por otros motivos.

De acuerdo a este mismo cálculo, la ciudad de Huesca y la provincia (641 y 11.984 votantes perdidos) tampoco han recuperado el dato de 2008 en generales. En Teruel, son 150 menos en la capital y 8.298 a nivel provincial.

En el conjunto de la Comunidad, la caída neta de votos entre 2008 y 2023 es de 48.772. Unas 12.000 personas han salido del censo por fallecimiento o cambios en el empadronamiento y 36.800 han dejado de participar.