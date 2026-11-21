El ministro Bustinduy arropa a CHA-Frente Amplio: "En Aragón y Zaragoza, el voto va a ser absolutamente decisivo"

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha ensalzado este sábado en Utebo (Zaragoza) el papel de la candidatura CHA-Frente Amplio como garantía para abordar los asuntos relacionados con los aragoneses en Madrid.

"Nadie va a defender los intereses de Aragón como Marina Rodríguez", ha asegurado en un acto de campaña junto a la citada candidata aragonesista y Jesús García Usón (Izquierda Unida), el segundo por la provincia.

Bustinduy ha señalado que el voto en Aragón y Zaragoza "va a ser absolutamente decisivo para determinar cuál será el próximo Gobierno" y "el futuro del país".

Ha afirmado que en la Comunidad, y más concretamente en Zaragoza, hay en liza "escaños que van a ser determinantes" para asegurar la continuidad del Gobierno progresista. "Los disputamos con la derecha y la extrema derecha", ha valorado.

En palabras de Bustinduy, "en los centros de poder solo se oye hablar de Aragón cuando CHA (y ahora Frente Amplio) ha estado presente". Ha lanzado por ello un llamamiento al voto "para defender el interés de la clase trabajadora" y los servicios públicos, pero también pensando en el territorio.

"Todo el mundo es consciente de lo que nos jugamos, pero quiero enviar un mensaje de optimismo y de determinación, porque ningún resultado está escrito", ha subrayado.

El ministro ha apelado a la participación en los "barrios trabajadores". De ellos depende "su salario para sacar una familia adelante, que haya una escuela para garantizar la igualdad de oportunidades o un hospital público para que una enfermedad no te arruine la vida".

"Si los trabajadores piensan en quien los defiende, el Frente Amplio va a dar una sorpresa mayúscula y España tendrá un Gobierno de izquierdas. Depende de lugares como Aragón y Zaragoza", ha concluido.