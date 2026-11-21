Carmen Rouco (Zaragoza, 1963) fue elegida vicepresidenta de las Cortes de Aragón hace solo seis meses, pero a partir del 29-N podría poner rumbo a Madrid como diputada por Vox.

Es partidaria de extender la prioridad nacional "a todos los servicios públicos" y acusa a Sánchez y al PSOE de sacar siempre el comodín de Franco y del trasvase para agitar las campañas electorales.

En su opinión, la oficina antiokupación impulsada en Zaragoza tendría que extenderse al conjunto de España. También remarca que Vox va a seguir hablando de Ceuta y de El Hierro por más que no le interese a la izquierda.

En mayo fue elegida vicepresidenta de las Cortes y el 29 de noviembre posiblemente le tocará actualizar el currículum. ¿Cómo lleva semejante cacao?

No, no es un cacao. Responsabilidad sí, pero la tengo desde el momento que fui elegida concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde estuve del 2019 al 2023. Además, también fui portavoz adjunta.

Todo eso es responsabilidad. Responsabilidad en tu ideología, con las personas que piensan que tú puedes hacerlo bien… Y sobre todo también, agradecimiento.

Antes de asumir una responsabilidad así siempre preguntan qué te parece. Y la verdad es que para mí siempre ha sido un honor, porque eso significa confianza en el trabajo que he ido haciendo durante todos los años.

Un trabajo, además, en equipo. Siempre lo he hecho así y eso me gusta. Al final, las personas hacen que las cosas salgan bien y como tienen que salir.

Vox tiene tres pilares esta campaña: desregulación, prioridad nacional y remigración. ¿Vale la misma receta para todos?

Tenemos una prioridad, que es el bien de España, de los aragoneses y los zaragozanos. Ese es nuestro primer objetivo.

Aragón es rico y España también. Tenemos 17 regiones muy ricas, tenemos Ceuta y Melilla... Todo enriquece al conjunto de España.

Yo no veo ningún problema entre regiones más allá del que quiera provocar esta izquierda que siempre está enfrentando a los territorios.

Siempre hemos sido hermanos, ¿por qué tenemos que dejar de serlo?

¿Cree que Pedro Sánchez ha enfrentado a las regiones en estos años?

El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta a las regiones porque vive del enfrentamiento. Vive de enfrentar a hombres y mujeres, a Aragón y Cataluña… Vive de la polémica y, por supuesto, también de la corrupción.

Todos sabemos que en 2018 enarboló la bandera anticorrupción y ha hecho justo lo contrario. Es más, la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez es sistemática. Cada nombramiento y cada decisión está unida a la corrupción y no lo dice Vox, lo dice el Tribunal Supremo.

Por tanto, enfrentamientos ninguno, más allá de los cálculos electorales que haga siempre Pedro Sánchez y el conjunto de su Gobierno.

"Vox está demostrando que hace cosas muy buenas donde ha tenido capacidad de influir en el gobierno. Todo lo que se hace es pensando en el bienestar de los españoles"

¿Qué piensan de la estrategia de ‘que viene el lobo’ con Vox para movilizar el voto de izquierda?

Si el que no ha hecho las obras hidráulicas de la dana, no ha invertido lo que tenía que invertir en la red ferroviaria y está provocando esta invasión migratoria dice que viene el lobo, entonces no hay más que mirarlo a él. A lo mejor lo que quiere es no mirarse en el espejo, porque el lobo, el depredador de los servicios públicos de España y de todo lo que toca, es Pedro Sánchez.

A estas alturas, Vox está demostrando que hace cosas muy buenas donde ha tenido capacidad de influir en el gobierno. Todo lo que se hace es pensando en el bienestar de los españoles y su prosperidad, y también en la libertad que el Gobierno de Pedro Sánchez roba a los españoles.

Como se suele decir, dato mata relato.

Es posible que a partir del 29-N tenga que viajar mucho a Madrid. ¿Lo hará en Alta Velocidad?

¿Quién puede viajar tranquilo ahora mismo en la Alta Velocidad? Otra cosa es la necesidad que muchos españoles tienen, porque no todo el mundo tiene vehículo propio.

No todo el mundo puede llegar a una ciudad y aparcar, porque el fanatismo climático e ideológico está acabando con todo. Lo cierto es que la joya de España y de todos los españoles, que antes era puntual y rápida, ahora ni es puntual ni es rápida y, sobre todo, no es segura.

Sabemos que hasta Europa le está preguntando al Gobierno dónde están los 160.000 millones que tenía España para la red ferroviaria.

Sabemos que 1.500 millones los ha dado Sánchez a Marruecos para su propia red ferroviaria. También le ha dado a Egipto.

Nombra el fanatismo climático. Si Vox llega al Gobierno, ¿desaparecerán las Zonas de Bajas Emisiones?

Es que las Zonas de Bajas Emisiones no son obligatorias, ya lo dijo Europa. Tenemos sentencias y el ejemplo de Madrid, que tiene que devolver las multas.

Es que aquí, en Zaragoza, como en toda España, mucha gente ni siquiera se puede cambiar de coche. Los de segunda mano ahora son los más vendidos, porque ¿quién se puede comprar uno a estrenar, sea eléctrico o de combustión? Muy poca gente, dígaselo a los jóvenes. Estamos en un contexto de sueldos muy bajos, precios muy altos y unos impuestos abusivos.

Entonces, ¿se eliminarán?

Bueno, se están eliminando, pero eso no es un éxito de Vox, es un éxito de todos los trabajadores españoles. Es que eso era, como decimos, un fanatismo ideológico que nos ha llevado a empobrecer a los españoles. ¿Cuántas furgonetas de trabajadores no podían acceder, hacer su trabajo en estas calles, además antiguas, que precisamente es donde más necesitan a ciertos gremios como fontaneros, electricistas o carpinteros?

En Aragón, PP y Vox gobiernan juntos desde finales de abril. Pero el Vox que estamos viendo parece otro. ¿Ha cambiado su partido? ¿Se han dado de bruces con la ley?

Nosotros siempre hemos cumplido con la ley. El mantra de que no queremos hacerlo es eso, un mantra.

Lo que nosotros queremos hacer es cambiar ciertas leyes.

Por ejemplo, cambiar ciertas leyes ideológicas que están matando a los agricultores. Se pegan más horas y más días rellenando papeles que cuidando de su campo. Y pasa también con los ganaderos.

Perdemos ayudas porque tenemos que perder tanto tiempo rellenando papeles que no entendemos y que hacen que no puedan cuidar su ganado y trabajar en paz.

La desregulación ha hecho posible que, por ejemplo, los enfermos de ELA pudieran tener la asistencia domiciliaria y en residencias.

Por lo tanto, incumplir la ley nunca. Nunca. Y mentir tampoco.

No es como Pedro Sánchez, que sí incumple la ley. Lo estamos viendo con la corrupción sistemática de todo su Gobierno y de buena parte de su familia.

Eso sí que es incumplir la ley: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias... Es la degradación absoluta de las instituciones y del Estado de derecho por una izquierda totalitaria.

"Cuando te gastas el dinero en corrupción y no en infraestructuras hidráulicas ocurre lo que ocurre, porque todo tiene consecuencias"

El tema del trasvase vuelve a estar sobre la mesa...

Es que Pedro Sánchez cuando no saca el comodín de Franco saca el del trasvase. Es curioso que lo que no haga son las obras hidráulicas necesarias, esas estructuras que protegen a la agricultura. Lo que queremos saber es por qué no las han hecho.

Podríamos hablar de Almudévar, de Mularroya, de Yesa y de tantas y tantas estructuras.

En nuestro programa, lo que proponemos es que esas obras vayan a buen término. Eso es lo interesante y lo importante y de eso estamos hablando. Y lo que tienen que explicar es por qué en décadas, estando en el poder unos y otros, no han hecho absolutamente nada.

No han impulsado ni los regadíos, que ya es bastante decir. Son un absoluto desastre, por decirlo suave.

Cuando tú te gastas el dinero en corrupción y no en estas infraestructuras hidráulicas como hemos visto en la dana ocurre lo que ocurre, porque todo tiene consecuencias.

Si le tocase votar a favor o en contra del trasvase en el Congreso, ¿qué haría?

Cuando llegue ese momento, yo espero que se hayan hecho todas las obras hidráulicas.

Yo estoy segura de que antes de que ocurra nada, primero tenemos que hablar de ellas. Ese es el verdadero debate.

El verdadero debate no es si se resucita a Franco cien años después. Vamos a estar en lo que realmente quieren los trabajadores y las personas.

A mí que no me saquen ningún comodín. Yo quiero sacar el rey y el rey son las obras hidráulicas y las infraestructuras necesarias para la agricultura, la ganadería, las personas y los núcleos urbanos.

¿Qué temas aragoneses llevará usted bajo el brazo al Congreso?

Con las carreteras tenemos un puzle inconexo. La izquierda dejó en Aragón las peores de España porque también se gastaron el dinero en otras cosas. De hecho, CHA dejó de invertir 100 millones de euros.

Tenemos muchas cosas que reclamar, además de las infraestructuras autonómicas. Está la vivienda, con la que estamos trabajando ahora, también con la prioridad nacional; la prioridad de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación… Esa prioridad nacional que España necesita. Hay que desregular y que remigrar porque lo que no puede ser es que en cinco años hayan entrado cinco millones de personas.

Si vienen cinco millones de personas y no se construye nada al final se colapsa todo: la sanidad, la educación, la propia vivienda....

Lo que queremos hacer es que lo que llevamos en el Boletín Oficial Aragón se pueda llevar en el BOE y ya si tenemos mayoría absoluta y Santiago Abascal es nuestro presidente, seguro que podremos hacer mucho y mejor.

Lo que no quiero decir que sea fácil porque lo han destruido todo, han colapsado todo y el desastre es total. Costará mucho, costará trabajo y esfuerzo, pero lo que tenemos todos es voluntad.

Queremos a nuestro país, queremos a los españoles, queremos a nuestra patria y queremos prosperidad. Sobre todo, el bienestar, lo que nunca deberíamos de haber perdido.

Si fuese por Vox, ¿hasta dónde extenderían la prioridad nacional?

A todos los servicios públicos.

¿Cómo se aplicaría, por ejemplo, en sanidad?

Si viene una emergencia vital desde luego que la vamos a atender. Eso es humanidad. Deshumanización es lo que están haciendo trayendo a tantas personas engañadas.

Entre un enfermo de ELA y que venga Mohamed con unos juanetes, nosotros tenemos claro quién tiene que ser atendido primero.

Y por eso, el que venga aquí a vivir de las ayudas sociales, ese dinero que no llega ni siquiera a los propios españoles, tendrá que volver a su país y si hace falta ayudarle para remigrar, lo haremos.

Lo que queremos es que venga todo ese talento zaragozano, aragonés y español que por falta de oportunidades se tuvo que ir fuera. Eso es lo que nos interesa, que puedan volver a su casa con sus padres, sus abuelos, sus amigos. En estos momentos, hablando de sanidad, lo que estamos importando son pacientes y lo que estamos exportando son médicos formados.

¿Cómo está viendo la crisis de El Hierro? ¿Y la situación actual de Ceuta? Parece que ya no se habla del tema...

Eso es lo que quieren, que dejemos de hablar de Ceuta, pero nosotros no vamos a hacerlo. Lo que ha pasado con Ceuta y con El Hierro es perverso.

Entrar más personas de las que viven... Es que yo me lo imagino y se me encoge el corazón. Es que las mujeres no pueden salir, los niños no pueden ir al colegio... Hay una invasión migratoria.

¿Se imaginan que aquí, en Zaragoza, con 700.000 habitantes, mañana entraran un millón de personas? Es que, a veces, como lo vemos lejos, no nos damos cuenta, pero es que Ceuta es España, El Hierro es España, todas las Islas Canarias son España.

Ceuta tiene que volver a entrar en la normalidad y a recuperar su vida. Las familias que pueden se están yendo a la Península, porque hay delincuencia y agresiones sexuales.

Y eso tiene un origen, lo llamemos como lo llamemos, y es la inmigración. Esta inmigración irregular que está provocando el Gobierno de Sánchez.

"La economía de España se paraliza cuando tenemos españoles en paro y a médicos y enfermeros que se tienen que ir"

El candidato del PSOE, Fernando Beltrán, asegura que, sin inmigrantes, la economía de España se paralizaría. ¿Está de acuerdo?

La economía de España se paraliza cuando tenemos españoles en paro y a médicos y enfermeros que se tienen que ir... Lo que Sánchez está importando no es mano de obra sino esclavitud.

Está importando mano de obra, ilegal, barata, que está supliendo a unos sueldos dignos. Lo que él está haciendo es lo que nunca se debería de haber hecho: deshumanizar a las personas que vienen pobres, irregularmente, que quieren trabajar y que están cobrando unos sueldos indignos porque no están regulares.

Está contribuyendo a ese tráfico de personas.

Dos preguntas sobre 2030. La primera sobre la Agenda 2030, de la que Vox está totalmente en contra. ¿Qué pasará con ella si llegan al Gobierno?

Si desde Bruselas y desde La Moncloa lo que están haciendo es trabajar contra el agricultor, contra el ganadero y contra nuestra propia industria, lo que no podemos es crecer.

Lo que hacemos es estancarnos y estar el último de la cola. Nos hemos cargado nuestra industria de combustión, nuestra industria agrícola… Estamos importando productos de Marruecos que no cumplen las condiciones fitosanitarias que están exigiendo a nuestros agricultores y eso no es de recibo. No es de sentido común.

Hay que recuperar todo lo que han destruido por un fanatismo ideológico que tendrán que explicar.

Y eso, ¿en qué se traduce? ¿Se dejará de aplicar la Agenda 2030?

Bueno, es que estamos también para cambiar las leyes aquí y en Europa, por eso Patriots y Vox van creciendo, porque el sentido común es el que impera.

Las leyes se cumplen, pero con una mayoría suficiente se pueden cambiar y nosotros lo que queremos es esa mayoría para poder revertir todas esas políticas y estas leyes tan gallinas que arruinan al español y a su bienestar, sea agricultor, un industrial, un autónomo o hasta un estudiante que no puede ir ya ni en coche a la universidad.

La otra pregunta sobre 2030: ¿se retirarían de la organización del Mundial si la final va a parar a Marruecos?

Lo que ha dicho Vox, y es normal, es que Marruecos no es un vecino ni un socio amigo. Un vecino amigo no invade tus fronteras, no pone buques de guerra en las fronteras para que sus propios inmigrantes a los que ha echado al mar vuelvan a su casa.

Es que ese es el enemigo. Pedro Sánchez aún tiene que explicar por qué ha dejado invadir la soberanía nacional, por qué ha dejado invadir Ceuta, por qué ha dejado invadir El Hierro y por qué nos manda a inmigrantes ilegales que deja tirados como fardos. Eso es deshumanizar.

¿Entonces se retirarían o no?

Pues habrá que ver. Ahora estamos en 2026, pero nuestro presidente Santiago Abascal lo ha dicho claro: a los enemigos, ni agua.

Y con la okupación, ¿qué hará Vox?

Hemos sido muy claros desde que en 2019 entramos en el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, allí existe una asesoría para los afectados contra la okupación ilegal porque fue un requisito para aprobar uno de los primeros presupuestos.

Es un éxito y es triste porque eso significa que los okupas están amparados por la ley y tienen el terreno allanado por Pedro Sánchez, y que el legítimo propietario es el verdadero perjudicado, que ya es el colmo de los colmos. Es que les tienen hasta que mantener la luz y el agua, no se la pueden cortar.

Tienes que mantener a los okupas que han invadido tu propiedad privada y tú, muchas veces, irte a vivir a casa de los amigos.

Nosotros lo hemos dicho siempre: con los okupas, desalojo exprés en 24 horas.

Esas asesorías que están aquí en Zaragoza tienen que llegar a toda España.

Lo que ha hecho Sánchez ha sido sacar del mercado cada vez más viviendas de alquiler.

¿Cree que los okupas tienen más derechos ahora que hace unos años?

En estos últimos años, la parte más ilegal es la que está ganando derechos.

Y hay que tener en cuenta que el 90% de los propietarios son personas que tienen ese dinero para complementar su pensión. Es fruto de su esfuerzo y su trabajo y ahora se ven en la ruina gracias a estos decretos.

Yo nunca podré entender por qué Pedro Sánchez odia a los españoles.

¿Centros de datos sí o no?

Los centros de datos son importantes, dan un bienestar. Pero nosotros lo que siempre decimos es que esto es como las renovables: tienen que ser ordenados en función de lo que necesite el territorio.

Lo que no podemos hacer nunca es llegar a otro cero energético. En el caso concreto de los centros de datos, no podemos ir contra la tecnología ni contra el progreso. Al revés.

Lo que queremos es que estén al servicio. Porque la IA y los centros de datos lo que van a hacer es que el sector agroindustrial pueda prevalecer y generar empleo en sinergia con todas las pymes y autónomos de la región.

Porque lo que queremos es que esos centros de datos reviertan aquí su beneficio.

"Los cachorros de Sánchez están reventándolo todo. Han intentado violentar las calles, no aceptan la democracia y degradan el Estado de derecho"

¿Cree que tendrán las calles en contra si gobiernan a partir del día 29?

No hay que esperar al 30 de noviembre. Lo que estamos viendo ya siempre es la violencia. Porque los cachorros de Sánchez están reventándolo todo.

Han intentado violentar las calles, no aceptan la democracia, degradan el Estado de derecho. Van siempre con la violencia por delante, lo hemos visto en los mítines de Santiago Abascal.

Si hay cambio de Gobierno, ¿levantarán alfombras para ver qué ha pasado en estos 8 años?

Todas. Por ejemplo, en Infraestructuras. Hay que hacer una auditoría de todas las administraciones para saber hasta dónde llega la corrupción.

Porque esa corrupción tiene que llegar a la Justicia. Es que lo estamos viendo. En la cúpula de Adif, lo que ha hecho el corrupto de Pedro Sánchez es colocar a sus amiguetes.

Es que ha quitado a los técnicos y luego ocurren cosas.

Hay que decir la verdad a los españoles. No va a ser fácil, pero nuestra patria es lo primero y nada ni nadie nos va a echar para atrás.

¿No cree que ya se haya visto toda la foto de la corrupción?

Desde luego que no, pero es que ellos tapan corrupción con corrupción. Nosotros no nos olvidamos ni de Ceuta ni de El Hierro, pero tampoco del fiscal general del Estado, del hermanísimo, de la directora general de la Guardia Civil, de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán o de las cloacas del PSOE.