Azcón, junto al joven Jon Echeverría en San Sebastián: "Hoy el PSOE permite la violencia física y verbal"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado este sábado en San Sebastián que "hoy los socialistas se permiten la violencia física y verbal".

Ha sido durante un acto junto al joven cabeza de lista del PP en Gipuzkoa, Jon Echeverría. "Los aragoneses estaremos siempre dispuestos a apoyar", ha señalado.

Azcón ha incidido en las distintas protestas y episodios de violencia que han rodeado a la campaña de los populares, y más concretamente a Echeverría, en el País Vasco.

Para Azcón, se ha "normalizado la violencia" desde el PSOE por "juntarse con el mundo abertzale". Ha sostenido que los socialistas pactan "con los herederos del terrorismo".

"La violencia puedes sufrirla un día tú y mañana tus seres queridos", ha continuado el presidente.

El líder de la DGA ha hilado esta cuestión con la situación vivida en Zaragoza al final de la manifestación por la educación pública, cuando la marcha rodeó una mesa electoral del PP en la Plaza de España.

"Tuvo que acabar rodeada de Policía Nacional. Nos estaban insultando e intentaban amedrentarnos. No lo podemos normalizar, pero no tenemos miedo", ha subrayado.

A Echeverría le ha asegurado que "van a intentar meter miedo". "No vamos a dar ni un paso atrás", ha resaltado.

Según Azcón "el PNV y Bildu se han convertido en lo mismo". Y ha habido otro "cambio fundamental", que "el Gobierno de España siempre anteponía la constitución a todos los intereses" y ahora "se defiende a sí mismo".

Ha recordado que en el pasado, como militante del PP, asistió a colegios electorales del País Vasco en elecciones para ayudar a miembros del partido. "Fue un momento realmente complicado", ha valorado, aludiendo a la presencia en aquel entonces de miembros de Herri Batasuna.

"Nosotros no nos hemos movido, pero es evidente que se ha olvidado una parte importante de lo que ocurrió", ha aseverado.

Echeverría ha desvelado además que cuenta con ascendencia zaragozana. Más concretamente, en Montón, un pueblo junto a Calatayud, de donde proceden sus abuelos maternos.

Puigdemont

Azcón se ha referido a la reciente entrevista a Puigdemont. Ha hecho suyas las declaraciones sobre que Pedro Sánchez "es amoral".

El expresidente catalán, dice, busca por su parte "separarse de la pudredumbre del PSOE". "Quiere justificarse", ha apostillado Azcón, tras facilitar su investidura.

Azcón ha asegurado, en su paso por San Sebastián, que hoy Aragón es capaz de captar inversiones por la que pugna el País Vasco. "Es algo que ha cambiado", ha comentado.

También ha repasado el debate cara a cara del pasado jueves. "Sánchez quiso dar una imagen de moderación, no te lo crees ni tú", ha dicho.

Ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "calló" ante los casos de corrupción. También ha cuestionado que conociera a Begoña Gómez y no le extrañase que su padre "tuviera puticlubs".

"Cuando el padre de su mujer se ha acercado a la explotación de seres humanos, cómo va a ser un impedimento que le paguen las primarias. Con razón se calla, hay que ser un sinvergüenza", ha concluido.