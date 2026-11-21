Alberto, técnico de climatización: "Por 4 euros al día puedes poner la calefacción todo el día"

Mantener la casa a una temperatura agradable se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de familias, que ven cómo calentar sus hogares puede disparar los gastos mensuales.

La subida de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes ha encarecido las distintas alternativas de calefacción, obligando a muchos hogares a buscar fórmulas para combatir el frío sin que el gasto energético se resienta demasiado.

Frente a la costumbre de encender y apagar la bomba de calor en función de si se está o no en casa, los profesionales del sector desmontan uno de los mitos más extendidos sobre el consumo de las bombas de calor, mantenerlas encendidas durante todo el día no siempre supone un mayor gasto.

"Hay gente que piensa que, si dejas la máquina en marcha, va a gastar más. Pero, si la mantienes a 21 grados, cuando llegues a casa estará caliente. Como la vivienda está cerrada y conserva la temperatura, la máquina apenas tendrá que trabajar", explica Alberto Rodrigo, técnico de climatización de AMRA.

Por el contrario, apagar el aparato durante las ocho horas de la jornada laboral y volver a encenderlo al llegar a casa puede exigir un mayor esfuerzo para recuperar una temperatura agradable.

"Si la apagas durante toda la jornada laboral y después la vuelves a encender con la casa fría, le costará más tiempo alcanzar una temperatura confortable. Apagarla y volver a ponerla en marcha cuando la vivienda ya se ha enfriado es un error", advierte el experto.

En este sentido, mantener el termostato en torno a los 21 grados permite disfrutar de una temperatura confortable durante el invierno sin que el consumo se dispare.

"Si la dejas durante todo el día a una temperatura aproximada de 21 grados, puede costarte entre cuatro y cinco euros diarios. En cambio, con una calefacción de gas o de gasoil, el gasto puede rondar los siete euros", asegura Rodrigo.

El funcionamiento de estos equipos explica esta diferencia. Cuando la vivienda alcanza la temperatura seleccionada, la bomba de calor reduce su actividad y se detiene automáticamente.

De este modo, evita tener que realizar un esfuerzo mayor para calentar de nuevo una casa que se ha enfriado durante varias horas.

"Si por la tarde-noche baja la temperatura y la máquina detecta que tiene que ponerse en marcha durante diez minutos, lo hace y después vuelve a pararse. Eso consume más que mantener una temperatura estable durante todo el día", señala el técnico de climatización.

Para quienes prefieren no mantener el aparato encendido durante toda su ausencia, la tecnología también ofrece alternativas.

"La mayoría de estos equipos llevan un sistema wifi. Si no quieres dejar la máquina encendida durante todo el día, puedes activarla desde la aplicación del móvil una hora antes de salir del trabajo. Así puedes controlar el consumo y el tiempo que quieres tenerla en funcionamiento", destaca Rodrigo.

La aerotermia

La aerotermia es una alternativa cada vez más presente en las reformas y las viviendas de nueva construcción. Sin embargo, su coste de instalación y las prestaciones que ofrece en determinadas circunstancias generan dudas entre algunos profesionales del sector.

Mientras que una máquina de aire acondicionado o bomba de calor puede costar aproximadamente 2.000 euros, dependiendo de la marca y la categoría, una instalación de aerotermia puede situarse entre los 7.000 y los 12.000 euros.

"La bomba de calor tiene la ventaja de que, con una sola máquina, tienes cubiertas las necesidades tanto en verano como en invierno. Además, si haces bien el cálculo, sabes que no te vas a quedar corto. En cambio, una instalación de aerotermia puede costar entre 7.000 y 12.000 euros y no te garantiza que no vayas a pasar frío", explica Rodrigo.

A este desembolso se suman algunas limitaciones que pueden aparecer durante su uso.

En verano, por ejemplo, el suelo refrescante no siempre resulta suficiente para mantener una temperatura agradable, por lo que algunos propietarios terminan instalando equipos de aire acondicionado tipo split como complemento.

También pueden surgir dificultades para disponer de agua caliente de forma continua cuando varias personas necesitan ducharse seguidas, ya que el sistema requiere un tiempo para volver a calentar el agua.

"Hay casos en los que si se duchan tres personas seguidas en una familia, la aerotermia tarde en volver a calentar el agua. Es un proceso un poco complejo", ejemplifica el experto.