El PP defiende la inmigración "legal y ajustada a la capacidad de acogida": "Sánchez no piensa en la convivencia"

El Partido Popular ha defendido este viernes en Zaragoza su apuesta por una inmigración "controlada", "legal" y ajustada "a la capacidad real de acogida de España".

Así lo ha sostenido la candidata al Congreso por la provincia, Rocío Dívar, tras reunirse con distintos representantes de colectivos latinos de Aragón. "Las propuestas del PP son muy claras", ha afirmado.

"Todo lo demás significa condenar a quienes vienen a nuestro país a vivir en situación de extrema vulnerabilidad", ha añadido.

En declaraciones a los medios, Dívar ha criticado el modelo migratorio "impuesto" por el PSOE. "La inmigración ilegal no va a ser rentable para nadie", ha continuado.

La representante popular ha afirmado que "no puede ser que las mafias campen a sus anchas, que se aprovechen de personas que se juegan la vida". "Y al llegar a nuestro país, tienen muy pocas posibilidades de mejorar su vida, como estamos viendo en Canarias estos días", ha apostillado.

Según Dívar, lo sucedido en Ceuta este verano es "el máximo exponente del fracaso de Pedro Sánchez". "Muestra los efectos devastadores de esa inmigración ilegal" y "desprotege" a inmigrantes y vecinos, ha continuado.

La inmigración legal "es lo que da derechos y garantías". "Se trata de convivencia y de integración, en nada de eso ha pensado ni piensa Pedro Sánchez", ha valorado.

Dívar ha acusado al PSOE de utilizar electoralmente la cuestión migratoria. Mientras, dice, "reparten menores por los territorios como si fueran paquetes, dejando fuera a determinadas comunidades por imposición de sus socios".

"Eso no es humanidad, es aprovecharse del más débil otra vez", ha concluido.

El Partido Popular ha trasladado algunas de las propuestas más destacadas abordadas este viernes. Entre ellas, establecer "compromisos de integración" o expulsar "a quien delinca".

El listado reafirma la apuesta por el modelo "por la vía legal". Los populares llaman a "recuperar el control de las fronteras", en especial con Marruecos, con identificaciones "en un máximo de siete días" y devoluciones "sin demora".

"Prohibiremos por ley las regularizaciones masivas e indiscriminadas, el arraigo será algo excepcional", sostienen.