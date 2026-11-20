Zaragoza afronta una situación crítica en el acceso a la vivienda, marcada por una inflación galopante, el encarecimiento de los suministros y una profunda escasez de mano de obra cualificada.

Aunque los precios de la vivienda en la capital aragonesa se mantienen históricamente por debajo de los de mercados como Madrid o Barcelona, la brecha entre el coste de los inmuebles y el poder adquisitivo de la población local es cada vez mayor.

Con unos sueldos netos que rondan los 1.100 euros mensuales y una cesta de la compra que se ha encarecido hasta un 70 % en los dos últimos años, la capacidad de ahorro de las familias y de los jóvenes se ha desplomado.

"Actualmente es imposible que los jóvenes puedan acceder a una vivienda nueva diseñada a su gusto. Hace cinco años estábamos construyendo obra nueva unifamiliar por 800 euros el metro cuadrado; actualmente, por menos de 2.000 euros de coste no hay nada", explica Patricia Rengifo, arquitecta de Risco Arquitectos.

Detrás de este incremento se encuentra el notable encarecimiento de la mano de obra y de toda la cadena de suministros, desde materiales como el cemento y el pladur hasta el acero.

"El precio de la vivienda se ha encarecido porque, para empezar, han subido los salarios y, con ello, todos los costes laborales de los profesionales de las reformas. Tú puedes presupuestarle a una persona 800 euros el metro cuadrado, pero, si los precios de las materias primas han subido un 40 %, un 50 % o incluso un 100 %, los números ya no salen", asegura Daniel Cantín, responsable financiero de Risco Arquitectos.

Ante este escenario, la demanda de los compradores jóvenes se ha desplazado casi por completo hacia la vivienda de segunda mano, aunque con presupuestos muy ajustados.

"La mayoría de nuestros clientes de obra nueva son personas mayores. Los jóvenes vienen para comprar viviendas de segunda mano y acometer algunas reformas puntuales, con el objetivo de entrar a vivir como puedan, pero muy pocos se arriesgan a realizar una reforma integral", señala Rengifo.

Actualmente, reformar por completo un piso estándar de entre 60 y 70 metros cuadrados cuesta entre 800 y 1.000 euros por metro cuadrado, frente a los 600 euros que se presupuestaban el año pasado.

"Existe mucho miedo a comenzar una obra porque los materiales pueden subir de un mes a otro y surgen sobrecostes continuos", relata la arquitecta.

Entre las opciones más económicas de la capital aragonesa destacan barrios tradicionales como Delicias, Torrero o Las Fuentes, además de otras alternativas, como las inmediaciones de Terrazas de Cuéllar, entre otros.

"En estos barrios más obreros, un piso sin reformar y sin ascensor puede adquirirse por unos 1.000 o 1.100 euros el metro cuadrado. Eso en el centro no lo encuentras", asegura Patricia Rengifo.

Falta de personal cualificado

Uno de los principales cuellos de botella del sector inmobiliario en Aragón es la falta de mano de obra especializada, un problema que está modificando incluso la forma de trabajar de los estudios de arquitectura.

"Hace dos o tres años entregábamos proyectos llave en mano, en los que el cliente no tenía que preocuparse de nada porque contábamos con colaboradores responsables. Ahora nos limitamos al diseño técnico y a la supervisión, y dejamos la contratación de los distintos gremios en manos del cliente", señala Rengifo.

Tal y como explican los profesionales del sector, la escasez generalizada de suelo, vivienda, materiales y trabajadores cualificados complica aún más el acceso de los futuros compradores al mercado inmobiliario.

"Si a las constructoras les encarecen los costes de personal, los salarios y las subcontratas, al final ocurre lo mismo. Ahora mismo hay poca mano de obra cualificada. Hay mucha mano de obra, pero poca profesionalidad, y construir se ha convertido en una odisea", subraya Cantín.