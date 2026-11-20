La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) acaba de lanzar un comunicado urgente en el que confirma que la candidata socialista Begoña Nasarre sí ha usado el teléfono móvil durante la grabación del debate electoral de los cabezas de lista por la provincia de Huesca.

Ha ocurrido durante el Bloque 1, centrado en la economía, que se ha tenido que volver a grabar desde cero.

"Ante las numerosas consultas recibidas por parte de distintos medios de comunicación y de formaciones políticas, Aragón TV aclara que la grabación del debate electoral entre los candidatos al Congreso por la provincia de Huesca, celebrado hoy, ha tenido que ser interrumpida", dice el comunicado.

La decisión se ha adoptado después de que el personal que presta servicio a CARTV "observase visualmente el uso de un teléfono móvil" por parte de la candidata del PSOE durante el transcurso del debate.

"En ningún caso ha habido fallo técnico", aclaran desde la Corporación ante las insinuaciones del PSOE, que ha llegado a decir que el teléfono no había sido utilizado y que la grabación solo había tenido que ser parada porque había causado interferencias.

Ante esta circunstancia, explican desde la Radio y Televisión Aragonesa, y tras comprobar que el dispositivo se encontraba operativo, la dirección ha acordado interrumpir la grabación, con el único objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Plan de Cobertura Electoral de CARTV y desarrolladas posteriormente en el Acuerdo sobre Debates Electorales, así como la igualdad de condiciones entre todos los participantes.

"Una vez adoptada esta decisión, la grabación se ha reanudado desde el inicio del bloque en el que se produjo la incidencia, manteniendo las mismas condiciones para todos los candidatos", remarcan.

El primer partido en denunciarlo ha sido el PP.

La formación ha recordado a través de un comunicado que usar un teléfono móvil durante estos debates está terminantemente prohibido, algo que queda reflejado en los planes de cobertura y los acuerdos alcanzados por todas las formaciones políticas.

"Este hecho ha obligado a parar la grabación y tener que volver a iniciarlo, en un hecho sin precedentes y que el PP considera de extrema gravedad. Nadie puede alegar desconocimiento, esto es así en todos los debates, nunca había pasado y el PSOE de Huesca lo mínimo que debe hacer es reconocerlo y pedir perdón. Han querido hacer trampas y les han pillado", concluían.

A sus críticas se han unido las de Vox. Para los de Abascal, esta circunstancia "no sorprende" y "simplemente refleja las virtudes que Pedro Sánchez busca en sus esbirros", puesto que "para Pedro Sánchez hacer trampa, incumplir la ley e incumplir las reglas de juego forman parte del día a día y del funcionamiento de una organización criminal y mafiosa como es el Partido Socialista".

En un primer momento, el PSOE había asegurado que la candidata no había usado el terminal. Tras el comunicado, desde el partido remarcan que ha sido al inicio del debate y que todo ha sido un error.