El recorte de la cooperación internacional en el Gobierno de Aragón ha dejado a los proyectos de los ayuntamientos como la única alternativa para impulsar este tipo de programas.

Y más, después de que este jueves el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox) anunciase el fin del convenio con el Ministerio de Exteriores. Mediante este, la Comunidad invertía alrededor de 300.000 euros para apoyo en emergencias. Hasta este año.

Ese mismo programa, impulsado junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), puede significar una alternativa próximamente a través de uno de sus beneficiarios: La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos).

La orden del Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge una subvención del Ministerio y Aecid de dos millones de euros. Parte de esos fondos no llegará a entidades o municipios aragoneses, según confirmaron fuentes de la confederación.

Al menos, de momento, y es que en los últimos meses se han producido conversaciones con la Diputación de Zaragoza para canalizar subvenciones a través de los ayuntamientos interesados.

Desde Confocos explican, eso sí, que se trata de un proceso farragoso. En verano tuvo lugar una reunión con la propia DPZ, si bien, pese a la voluntad política, el adherirse o no dependerá de cada ayuntamiento. Y por tanto, de que se celebren los consiguientes plenos municipales.

La maquinaria está en marcha, pero no hay nada cerrado a poco más de seis meses vista de las elecciones municipales. La institución provincial es la única de las tres en manos del PSOE (junto a IU-En Común y CHA).

PP y Vox, mientras tanto, han pactado el recorte o supresión de las partidas de este tipo. En el Gobierno de Aragón, se han detraído 1,7 millones en el programa enmarcado dentro de la Consejería de Desregulación, que lidera Nolasco.

También ha desaparecido de las cuentas autonómicas el programa con Unicef. Se mantienen 30.000 euros a cooperación transfronteriza.

De toda España

A Confocos se han adherido alrededor de 1.200 ayuntamientos en toda España, según sus datos. Estos se agrupan a través de fondos autonómicos, hasta nueve en el conjunto del Estado.

Se encuentran en Andalucía, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia, Mallorca, Menorca y Valencia. Además del aragonés, está en proceso el asturiano, que tampoco ha podido acceder a las ayudas publicadas en el BOE, explican.

Dicho programa subvenciona iniciativas relacionadas con la lucha contra la pobreza, el apoyo a terceros países afectados por el cambio climático o en situación desfavorable económicamente, el fortalecimiento del Estado de derecho o la "consolidación de alianzas con la sociedad civil, universidades, centros de investigación y cooperación descentralizada autonómica y local".

Dentro de las partidas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha obtenido 400.000 euros. El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah), 75.000. Otros 65.000 han ido a parar a la Fundación Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Cierran el expediente la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) y la Fundación Privada Casa América Cataluña, con 50.000 ambas.

Presupuesto provincial

Al margen de potenciales programas estatales, la Diputación de Zaragoza dispone de varias partidas específicas en los Presupuestos del presente ejercicio. Se recoge el compromiso de destinar 2.106.000 euros, el 0,7% que recomienda la ONU.

La institución cuenta con un plan de ayudas de 1,5 millones para financiar proyectos impulsados por organizaciones del tercer sector. A esto se suman 130.000 euros para intervenciones y respuestas de emergencia en caso de ayuda humanitaria.

Se financian asimismo programas para estudiantes saharauis. Por ejemplo, "vacaciones en paz", que se desarrolla los veranos y cuenta con amplio recorrido en la Comunidad.

Respecto a los convenios, siguen vigentes los de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), enfocado a colaborar con las organizaciones y ONG locales, y el de la Universidad de Zaragoza.