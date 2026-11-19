Zaragoza viajará al futuro el próximo 24 y 25 de noviembre. Automóviles sin conductor inundarán la zona de la Expo con motivo del I Congreso de Vehículo Autónomo y Conectado.

El evento girará en torno a la conducción automatizada y las posibilidades de la tecnología para mejorar la movilidad en las ciudades.

Una temática de la que se podrá disfrutar en las diversas ponencias, realizadas por diferentes profesionales durante las dos jornadas, y también en directo a través de viajes en vehículos futuristas.

Y es que durante el Congreso, organizado por Anfac y Fundación Ibercaja, se realizarán diversas pruebas de vehículos autónomos en Mobility City abiertas a los ciudadanos.

Una de ellas es la del autobús autónomo del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), un vehículo sin conductor que permite viajar, aproximadamente, a unas 10 personas.

Se trata de una nueva posibilidad para el desarrollo del transporte público que funciona con un shuttle eléctrico, sensores y sistemas avanzados de percepción que le permiten interpretar el entorno y ejecutar maniobras de conducción automatizada.

Así lo explica a este diario el director de Mobility City, Jaime Armengol, detallando que el autobús recorrerá el frente fluvial hasta la zona del acuario, los juzgados y la Torre del Agua para regresar por el palacio de Congresos.

A este vehículo se podrá subir, aunque dependerá del "volumen de curiosos", añade Armengol.

Esta no será la única prueba. Habrá hasta cuatro vehículos más con diferentes características pensadas para mejorar la eficiencia y seguridad automovilística.

Otras pruebas

Por ejemplo, Niulinx, empresa derivada del Politecnico di Milano, presentará su tecnología de conducción autónoma aplicada a un Fiat 500e eléctrico.

Este vehículo viajará durante las dos jornadas desde la Estación Delicias hasta el pabellón puente, "conviviendo en tiempo real con situaciones reales de tráfico".

El novedoso coche integra sensores, sistemas de cálculo y software propio para interpretar el entorno y gestionar la conducción. Su tecnología se orienta también al desarrollo de nuevos modelos de movilidad compartida y robo-sharing.

Los ciudadanos también podrán conocer de primera mano el sistema BlueCruise del Ford Kuga, que permite la conducción sin manos durante determinados tramos de carretera.

El Nissan LEAF con ProPILOT, "uno de los sistemas más avanzados de asistencia a la conducción ahora mismo en el mercado", también se podrá conocer de primera mano en el congreso.

El vehículo combina tecnologías de control de velocidad, mantenimiento de carril y asistencia en la conducción para mejorar la seguridad, el confort y la experiencia al volante.

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) mostrará también su vehículo autónomo y conectado validado en el circuito de MotorLand Aragón.

El coche está equipado con sistemas avanzados de sensorización, comunicaciones 5G y mapas HD. Además, es capaz de interactuar en tiempo real tanto con infraestructuras inteligentes como con entornos virtuales de simulación (Vehicle-in-the-Loop).

Esta tecnología flexible permite acelerar el desarrollo, ensayo y validación de nuevos sistemas de conducción autónoma y conectada en diversos escenarios de movilidad.