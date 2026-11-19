La consejera Arancha Simón y el nuevo director general Cortes de Aragón / LinkedIn

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, dirigida por Vox, ha rellenado este jueves una de las vacantes pendientes desde el inicio de la segunda coalición con el PP.

Se trata de la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) confirma el nombramiento de Gerardo Ramón Martínez Payó, que se suma al equipo de la consejera Arancha Simón.

Martínez cuenta con experiencia en la empresa privada, dentro del ámbito de la consultoría. Es el administrador único de una empresa de esta rama, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil: Estrategia Servicio Beneficio Global Consultores, con sede en Zaragoza.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Cuenta con un Máster MBA en Administración y Dirección de Empresas.

Es diplomado en Comercio Internacional por el programa ICEX, en Marketing por la Universidad de Gales y ha desempeñado cargos en más empresas u organizaciones: Zaragoza Convention Center Bureau, Air Liquide Welding (sector del gas) o el Grupo Rayen, fabricantes de vidrio industrial.

El nombramiento no se hizo público en el Consejo de Gobierno celebrado el miércoles, aunque el decreto firmado por la consejera y el presidente Jorge Azcón figura con fecha 18 de noviembre.

Martínez sustituye en el cargo a Amparo Cuéllar, que asumió la Dirección General tras la salida de Vox del Gobierno de Aragón en el verano de 2024. Llegó de la mano del consejero, ahora secretario general técnico de la Presidencia, Javier Rincón.

Según su perfil público de LinkedIn, Cuéllar ha regresado a Fundación Ibercaja. Era directora de Marketing y Comunicación hasta su nombramiento en la DGA (mayo de 2022 a septiembre de 2024).

Fuera de la Consejería de Agricultura, Vox deberá hacer frente a nuevas vacantes en los próximos meses. El director general de Mayores (Desregulación, Bienestar Social y Familia), Máximo Ariza, avanzó en las Cortes de Aragón su jubilación.

Recientemente, el área que dirige Alejandro Nolasco aprobó el nombramiento de Álvaro Polo como gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. El cargo estuvo vacante durante cerca de un mes.

Este experto en resolución de conflictos sustituye a Marta Tejero. Nombrada con la llegada del nuevo Gobierno, dimitió por motivos personales el pasado mes de agosto.