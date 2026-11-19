Últimas horas para pedir el voto por correo para el 29-N: "Vamos a tener fe en la justicia y en que todo el mundo sea honesto"

El calendario electoral entra en una jornada decisiva este 19 de noviembre.

Los ciudadanos que tengan previsto ejercer su derecho a voto por correo el 29-N se encuentran en las últimas horas para poder solicitarlo. El plazo oficial para cursar la solicitud finaliza hoy, jueves, 19 de noviembre.

A partir de este momento, quedan inhabilitadas las nuevas peticiones, cerrando así la puerta a quienes no hayan completado el trámite a tiempo.

No obstante, este proceso conlleva una advertencia: una vez presentada la solicitud electrónica, el elector pierde la posibilidad de votar de forma presencial en su mesa asignada.

Cómo votar por correo

Para poder realizar la votación por correo telemáticamente se requiere el DNI Electrónico o certificado digital.

Con ello, se rellena un formulario y se firma electrónicamente.

Para aquellas personas que quieran recoger el voto por correo presencialmente, deberán acudir a una oficina de Correos, solicitarlo y tras rellenarlo, entregarlo en la oficina.

Sea presencial o telemático, el plazo para pedir el voto por correo acaba hoy, 19 de noviembre.

No obstante, los solicitantes pueden depositar el sobre con su voto hasta el 25 de noviembre, en los horarios de apertura de las oficinas.

Para este proceso electoral, el depósito debe formalizarlo el propio votante en persona.

En caso de que no fuera posible, el votante debe delegarlo en un representante que deberá presentar de manera obligatoria una autorización, junto con su propia identificación y una fotocopia del documento de identidad del elector.

"No me fío"

En la oficina de Correos situada en el Paseo de la Independencia (Zaragoza), el voto por correo ha sido para muchas personas la solución necesaria.

Sin embargo, este método ha estado rodeado de dudas por lo que ha generado una sensación de desconfianza.

Este sentimiento también se refleja entre algunos ciudadanos que acuden a las oficinas postales. Es el caso de una mujer mallorquina quien asegura que "si hubiera habido vuelo directo desde Zaragoza a Mallorca de sábado a domingo me habría ido a votar".

No obstante, ante la imposibilidad de hacerlo, no le ha quedado más remedio que recurrir a esta opción de voto. "No me fío un pelo pero no me ha quedado otra", declara la mallorquina.

Las dudas también están presentes entre quienes se estrenan por primera vez en esta modalidad.

Es el caso de una joven mujer que, a pesar de tener incertidumbre en este método, confía en la política, "vamos a tener fe en la justicia y en que todo el mundo sea honesto".

En la misma línea se expresa otra votante que es su primera vez porque no le queda otro remedio. "No me fío, voto porque tengo que votar, pero no me fío de nada", reconoce.

En este sentido, también hay votantes que ya tienen interiorizado este procedimiento y confían en él.

Esto le pasa a una joven que rellena su voto a toda velocidad en la misma oficina, "de los ocho años que llevo votando por correo, ya me lo sé de memoria", explica.

Ella misma asegura que "nunca he votado en las urnas, siempre me pilla fatal".

Asimismo reconoce que, "no soy de creer en los 'complots'" por lo que resta importancia a las sospechas sobre posibles irregularidades.

Los ciudadanos apuran las últimas horas para hacer llegar su voto a las urnas el próximo 29 de noviembre.