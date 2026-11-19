Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) hace suyo a semana y media de las elecciones generales el refrán: "no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo".

El eurodiputado de Vox busca centrar el debate "en la corrupción del PSOE" y que no se escapen votos en el final de una campaña que ha transcurrido por cauces insospechados, hasta el caso del streamer Jordi Wild, con quien no se entrevistó Santiago Abascal. "Fue culpa de Broncano y de Televisión Española", asegura a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Buxadé valora de refilón los posibles pactos con el Partido Popular a partir del 30 de noviembre, el escenario más probable según las encuestas. Las mismas que podrían arrojar un diputado para su formación en cada provincia aragonesa.

Ni se ve ministro, ni aprueba un eventual pacto con Junts o los partidos regionalistas si a PP y Vox no les salen los números. "Da mucho miedo pensar que Sánchez pueda volver a ganar", insiste.

¿Vox va a exigir a Feijóo lo mismo que a los presidentes autonómicos del PP?

A nivel de idea, de proyecto, nuestro marco está ahí. No decimos una cosa y cambiamos de opinión. A futuro, lo relevante es ganar el 29 de noviembre, conseguir que Sánchez y toda su coalición no tengan una mayoría suficiente. Da mucho miedo pensar que Sánchez pueda volver a ganar. Los autónomos tienen miedo, el sector del transporte… Esto es lo más importante. A partir de ahí, Vox ha demostrado que es un partido maduro, serio y que cumple.

Vox sale de los gobiernos autonómicos en 2024 por discrepancias en materia de inmigración. Electoralmente, les ha salido rentable

Todo el mundo sabe que no se hizo por motivos electorales, sino porque entendíamos que teníamos un acuerdo con el PP de combatir la inmigración masiva y no se cumplió. Es verdad que el votante valoró la autenticidad, la sinceridad y el que, por primera vez en democracia, un partido renunciase a puestos de responsabilidad para ser coherente con su discurso político.

¿Esa coherencia les haría salir de un teórico Gobierno con Feijóo si se dieran discrepancias similares?

No vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Primero vamos a conseguir que millones de españoles vayan el 29 de noviembre a votar pensando en sus vidas. Pensando en que alguien vaya a bajar impuestos, a construir vivienda y sobre todo a poner en lo relativo a la inmigración.

¿Ha habido un acercamiento desde la ruptura del verano de 2024? Escuchábamos recientemente a Abascal pedirle a Feijóo aclarar si iba a pactar con Vox o con los “restos del PSOE”

Bueno, pues tendría que contestarte Feijóo. El ciclo regional, que no lo provocó Vox porque fueron elecciones anticipadas, ha conformado una mayoría social en la que Vox duplica sus resultados y nosotros confiamos en seguir creciendo. Aspiramos a que en algún momento la mayoría de los españoles nos de su confianza. El PP ha entendido que ese ciclo regional solo tiene una posibilidad, que es gobernar con Vox.

Vamos a ver qué sucede el 29. La cosa está abierta y nuestro único trabajo tiene que ser convencer a la gente para que vaya a votar y, entre otras cosas, podamos evitar el megafraude que Sánchez tenía preparado con su Ley de Nietos.

Se dice que cuando gobiernan dos partidos, el menos grande sale más damnificado. No da la sensación de que Vox haya experimentado desgaste

Es una pregunta casi de ciencia política. Yo en general veo a los periodistas muy interesados en estas cuestiones, no lo digo por usted. Es curioso que dejan pasar las oportunidades para hablar de la corrupción del PSOE, que es lo que preocupa a la gente. Los contratos ilegales, adjudicaciones, colocar a los amiguetes en Adif, en Renfe… A la gente le preocupa ir a las urgencias del hospital, que hace 20 años entraba y le atendían sin cita previa, y ahora tiene que pedir 15 días antes y luego están llenas de personas que no trabajan. Eso preocupa a la gente.

Ese interés tiene que ver con una cuestión matemática. A Feijóo no le salen los números sin Vox

Eso es lo que dicen los números. En cualquier caso, las encuestas en España se han caracterizado para buscar un poco dirigir el voto, mira el CIS de Tezanos. La única encuesta que vale en una democracia es la del 29 de noviembre. Y aprovecho para decir a la gente que se haga apoderada, que vaya a las mesas electorales a garantizar que todos los votos se cuenten y se atribuyan a los partidos que se han obtenido.

Buxadé en la entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN Isabel Marifons

¿Se ve Vox en un pacto con Junts?

¿Tú me ves a mí?

Es un no…

Yo creo que hay que ser serios. La única forma de evitar situaciones que han dañado a España, como la dependencia de partidos separatistas, es que haya un voto masivo a Vox. Es la única garantía porque todos los votantes, incluso los que no nos votan, saben perfectamente que Vox es un partido que no se rendiría ante el separatismo. Que voten a Vox los que no quieran que el Gobierno de España dependa de fuerzas que no son leales a la nación.

Hemos conocido por la prensa que Santiago Abascal cobra una ayuda para calefacción que estaba destinada a familias vulnerables

Lo de los bonos sociales no es para familias vulnerables. Tienen unas condiciones y si las cumples, las tienes. Santiago Abascal es padre de cinco hijos, familia numerosa. Por desgracia, PP y PSOE han creado una España en la que ser familias numerosas te coloca en una verdadera vulnerabilidad. El que no es vulnerable es el inmigrante ilegal que acaba de entrar en El Hierro de forma ilegal, al que visten, le dan un móvil, le llevan a Tenerife y en 48 horas le trasladan a la península en avión y acabará en un resorte gestionado por una ONG.

Eso es lo grave. Lo grave es que tengamos que tener un modelo en el que las familias tienen que acudir a un bono para poder pagar la luz porque el Gobierno no hace más que subir los impuestos.

Cuando ha habido discrepancias en inmigración en los gobiernos autonómicos, el PP argumentaba que había competencias fuera de su control y Vox decía lo contrario. ¿Llegar a la Moncloa garantiza tenerlas todas?

Hay un marco externo que influye mucho y es el europeo. Por eso también es necesario exigir en Bruselas respeto a los españoles y cambiar determinadas normas que nos están haciendo daño. Pero en cualquier caso, si se repasan los acuerdos del Gobierno de coalición de PP y Vox en Aragón y el resto de regiones, muchos de los puntos del acuerdo dicen “en los términos de la legislación nacional” o inciden en cambiar la legislación nacional. Ahora hay que conseguir que un Gobierno de la nación se ponga en la misma línea que los de coalición entre PP y Vox.

Vox defiende la interconexión de cuencas. ¿Teme que pueda restarle votos en Aragón pese a dárselos en otro sitio?

Esto históricamente no ha sido así. Es intentar tratar al votante como si fuese tonto, que es lo que han hecho los políticos de siempre. Defendemos la interconexión de cuencas para que el agua circule por toda la nación atendiendo a los que más lo necesitan. Es muy curioso que los políticos aquí en Aragón hayan insistido en esto durante años y no hayan hecho canalizaciones para llevar agua a los agricultores aragoneses.

"Aliança Catalana entra a debatir sobre los temas que preocupan a la gente. Más allá de eso, tenemos muchísimas diferencias"

Cuando tú te juntas con un agricultor aragonés te dice “es que el río está allí a 250 o 400 metros y no tenemos agua porque no hay canalizaciones”. Hay que hacer canalizaciones, hay que hacer obras públicas, hay que hacer infraestructuras para llevar el agua donde los españoles la necesitan. Eso no va a ser en ningún caso en merma o perjuicio de los aragoneses.

Este miércoles estuvo el ministro de Agricultura, Luis Planas, en Bujaraloz, en Los Monegros

¿Le han abucheado?

Hasta donde yo tengo constancia, no

Deberían haberle abucheado porque está negociando una PAC en la que los agricultores y ganaderos españoles van a ser moneda de cambio de las políticas ideológicas de Bruselas.

Se lo decía porque ha dado el dato de que se han invertido 400 millones en modernizaciones de regadíos en Aragón. ¿Vox ha cuantificado cifras similares con la interconexión de cuencas?

Me hablas de algo que ha pasado hace media hora, no te sabría decir.

Puede interpretarse que Vox pugna por el voto con Aliança Catalana en Cataluña o con SALF en el Parlamento Europeo. ¿Qué radiografía hace?

No hay un espacio político como tal, creo que es una terminología muy antigua que han utilizado los políticos y muchas veces los periodistas hablan de “el votante de”, como si fueran propiedad de los partidos. Por ejemplo, cuántos trabajadores dicen “yo votaba al PSOE y ahora voy a votar a Vox porque han traicionado a la clase trabajadora, porque mi empresa ha cerrado como consecuencia de un acuerdo de deslocalización y se ha llevado la industria a China, a la India o Marruecos”.

Y eso no es defender al trabajador. Entonces, Vox tiene un discurso político, otros partidos en Europa están en la misma línea y hay otras fuerzas políticas que dicen otras cosas. Nosotros no hemos considerado nunca que el voto sea propiedad nuestra. Vox ha tenido resultados extraordinarios, luego en 2023 bajaron, y ahora las encuestas dicen que volveremos a tener un extraordinario resultado. No nos movemos de eso porque si no estaríamos diciendo lo que quieren que digamos las encuestas.

Usted es catalán. ¿Cómo ha vivido la irrupción de Aliança y Silvia Orriols?

Es un partido político que ha detectado que la inmigración masiva desordenada, y especialmente en Cataluña, una inmigración islámica que rompe con la convivencia y ataca directamente la identidad catalana y española, que no son incompatibles.

Ha identificado esto y lanza ese mensaje desde una posición separatista. Entra a debatir sobre los temas que preocupan a la gente. Más allá de eso, luego tenemos muchísimas diferencias en nuestro modelo de nación y de organización social.

¿Que Donald Trump haya perdido poder les penaliza en España? ¿Compran el “marco” de que existe una “internacional ultraderechista”?

Eso no existe. O solo está en la cabeza de Pedro Sánchez, de Lula, de Maduro. Bueno, ese ya está en prisión, pero en su cabeza está. Los que han creado una verdadera internacional del crimen son los del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y ahí está Pedro Sánchez. La situación del narcotráfico en España: los números son tremendos. La violencia, el crimen organizado… Gracias a Dios creo que aquí en Zaragoza no ha llegado, pero en las costas del Sur y en Barcelona es una cosa muy peligrosa.

"La culpa (de no ir con Jordi Wild) es Broncano, de Televisión Española y de quienes no cumplen contratos"

Pero eso (la idea de internacional) es otra de las cuestiones de la vieja política y de los viejos tertulianos. Los españoles van a votar pensando en sus impuestos, en su seguridad, en el futuro de sus hijos. La gente no tiene ni puñetera idea ni le interesa para nada todo esto de los tertulianos, de los periodistas y de los otros políticos que intentan decir que Orión se ha juntado con escorpio y entonces la ultraderecha mundial… Eso no existe.

¿Cómo han vivido el ruido alrededor de la negativa de Santiago Abascal para ir a la entrevista de Jordi Wild?

Con toda normalidad. La culpa es de Broncano, de Televisión Española y de quienes no cumplen sus contratos. Fue un error firmar un contrato en el que se habrá cedido una exclusiva y se decidió no ir a ninguna entrevista ni actuación pública. Y luego, ruido mediático. Ya está.

Pero centrémonos en lo importante: la corrupción socialista. Ya no se habla de los 69 muertos de Adamuz, no se habla de la dana y de los muertos en Valencia. La gente tiene miedo de subirse a un tren. ¿Cuánta gente ha perdido la oportunidad de un enlace con el Aeropuerto de Barcelona, una reunión de trabajo o una entrevista? Esto es lo que preocupa la gente: que te levantes por la mañana, vayas a Atocha o aquí a Delicias y un tren no llegue. O peor, que llegue y mueras por culpa de la corrupción socialista.

¿A qué achaca que estos temas hayan pasado a un segundo plano en campaña?

Es el mundo moderno. O posmoderno. Es el mundo de los clics, de la noticia cada 15 minutos y de cambiar las portadas de periódicos. Qué os voy a contar.. Entonces, nada se profundiza, Pero yo creo que el votante sí sabe distinguir lo que es un tema importante y lo que no; qué es postureo y qué no.

El votante sabe que la vivienda, la sanidad, la educación son los temas fundamentales. O que la seguridad de las mujeres en la calle es fundamental. Hemos hablado de los datos de criminalidad en Zaragoza, un 52% más desde 2018. ¿Ha crecido la población de Zaragoza un 52%? ¿Os habéis convertido todos en delincuentes? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿La gente lo sabe?

Buxadé tras la entrevista Julen Vicente

PP y Vox no logran formar Gobierno en 2023 porque el PSOE, visto con cierta perspectiva, remonta en los últimos días de campaña. ¿Les puede ocurrir algo parecido?

Por eso cada vez que me has preguntado sobre lo que sucederá el día 30, antes te he dicho que es irrelevante lo que opine, Nos quedan muchos días hasta el 29 y nuestro trabajo como políticos es conseguir movilizar a los españoles para que no se dejen arrastrar por encuestas ni otros datos, ni por los debates.

Tenemos que acabar con la corrupción, con la inseguridad en los trenes. Tenemos que asegurar que ninguna niña tenga miedo por las calles. Eso es lo que necesitamos garantizar. Y el día 29 es el día para que el español que quiere un cambio profundo y real en las políticas de España vaya y deposite la papeleta de Vox. Es la única posibilidad de que haya un cambio profundo.

¿Qué falló en 2023?

Un montón de cosas. Lo único que no falló es el pueblo español, que votó lo que votó, pero del resto falló un montón de cosas. Creo que no aporta mucho hablar de 2023.

La última encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL les da hasta dos diputados por Zaragoza y la posibilidad de obtener representación en las tres provincias

No sé si las encuestas dicen eso. Yo creo que lo más importante es la presencia pública de Vox en sus actos, la gente que acude a las declaraciones ante los medios y a los mitines de Abascal. Ese es el principal termómetro de la campaña más allá de las encuestas, que además ahora tenemos sobresaturación.

En Aragón hay un precedente bastante cercano con las autonómicas de febrero. ¿Se puede extrapolar?

No sé si extrapolar, pero sí que desde el punto de vista de que fueron hace muy poco, Vox tuvo un extraordinario resultado. Se ha conformado Gobierno y los consejeros están haciendo un trabajo magnífico. No tengo ninguna duda de que los aragoneses valoran ese trabajo.

¿Cómo valora la situación del partido en Aragón? Han cambiado los tres cabezas de lista en las generales, se han producido cambios orgánicos…

Te voy a ser sincero, la mayor parte del tiempo la paso en el Parlamento Europeo. Creo que Vox es un partido vivo, al que se está incorporando gente joven con un ímpetu extraordinario y respondiendo a las exigencias del votante.

¿Cómo se ha reconducido la relación con el PP? Azcón convocó elecciones hace ahora un año

Creo que la conformación del Gobierno es un buen modelo de colaboración. Vox y el PP han llegado a un buen acuerdo que, con toda seguridad, no era lo que nosotros hubiéramos preferido. También el PP seguro que hubiera preferido otro tipo de acuerdo, pero lo importante es que se está caminando y que se están haciendo cosas buenas para los aragoneses. Eso es lo único que debería preocuparnos.

"La gente tiene que poner en valor haber puesto fin a la cooperación"

Yo a Alejandro (Nolasco) lo veo con una fortaleza, con mucha alma, con mucho corazón y con decisiones muy buenas. La gente tiene que poner en valor el haber puesto fin a la cooperación al desarrollo (Cooperación Exterior en Aragón). La dependencia está en buenos números comparada con el resto de España y hay ayudas a los jóvenes agricultores. Las cosas que realmente importan.

¿Azcón y los presidentes autonómicos del PP han asumido la idea de prioridad nacional?

Le tendría que preguntar a Azcón. Yo creo que al PP le queda mucho por asumir, pero van por el buen camino. La prioridad nacional, la desregulación y la remigración son los tres grandes conceptos políticos que creemos que tienen que marcar la política los próximos cuatro años y quizá más, hasta que reordenemos todo el estado del bienestar.

¿Cómo valora el papel de Nolasco en este sentido?

Es por encima de todo un hombre muy inteligente, preparado. Rezuma Aragón y eso se manifiesta en política.

¿Se ve ministro? "No"

¿Lo ve con madera para tener un puesto de responsabilidad en Madrid?

Como es especular, mejor no lo hacemos.

¿Y se ve usted ministro?

No.

Me ha respondido rápido.

No requiere mucho tiempo. Soy diputado del Parlamento Europeo, ni siquiera me presento a las elecciones, pero tengo la responsabilidad de apoyar a todos nuestros candidatos y es lo que estoy haciendo en esta campaña electoral.