Los denunciantes del 'caso Forestalia' temen que el proceso se eternice si termina en la Audiencia Nacional.

Ni la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializadas, que ejerce la acción popular, ni la Plataforma en favor de los paisajes de Teruel comparten la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de enviar la causa al juez Pedraz, instructor del caso Leire, y estudian presentar recurso.

"Si lo lleva la Audiencia podría tardar en juzgarse de ocho a diez años", coinciden Jorge Piedrafita, abogado de ADIVE, y Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma.

Para el primero, el daño principal "se ha producido en Teruel" y es allí donde deben responder los encausados. "El auto me parece sorprendente. Es justo lo que buscaba la defensa: dilatar los plazos y que el proceso se atasque", lamenta.

Oquendo también lo ve así, y pone como ejemplo el 'caso Lezo', que ha tardado una década en sentar a los acusados en el banquillo.

"En Teruel no hay tanta carga. Es verdad que el daño alcanza a todo Aragón, pero ni el territorio ni la propia empresa se pueden permitir estar así ocho o nueve años", razona.

A las partes les quedan todavía tres días hábiles para decidir qué hacer. Será el martes cuando se sepa qué ha hecho finalmente cada una, aunque creen tenerlo bastante claro.

"No terminamos de ver la decisión, pero con la jurisprudencia que hay, por la doctrina de otras macrocausas, el daño se hizo en Teruel y debería resarcirse en Teruel", subraya Piedrafita.

Él mismo está en otros procesos en la Audiencia y sabe que allí van "con muchísimo retraso".

ADIVE ha sido, probablemente, una de las partes más activas hasta el momento en el proceso junto al fiscal.

Que ejerza como acción popular obedece, según Piedrafita, a que el perjuicio generado "afecta a todos los ciudadanos".

Hasta el momento, el juez no había escuchado a ninguna de las partes. Tampoco había resuelto las cautelares que pidieron algunos de los actores implicados, dejando más preguntas que respuestas.

Informes pendientes

Desde Paisajes esperan un final de año y un principio de 2027 movido en relación al 'caso Forestalia' tras meses en los que los recursos de Forestalia y los hermanos acusados de ejercer de testaferros han "demorado" el proceso.

"Parecía que les interesaba hacerlo", afirma Oquendo.

Los integrantes del colectivo recuerdan que todavía tiene que ver la luz el informe sobre los registros que se practicaron a principios de marzo en Zaragoza y en Madrid y que también falta por conocer un informe de la UCOMA en relación al Clúster del Maestrazgo.

La Plataforma sospechaba de que el juez de Teruel terminaría inhibiéndose por sus pronunciamientos previos, aunque recuerda que la Audiencia "no ha aceptado aún la causa", por lo que todavía no se ha dicho la última palabra.

"Podría decir que no procede", razonan desde la agrupación.

Las claves del auto

El auto conocido este miércoles ordena, conecta y concreta judicialmente varias piezas del puzle que hasta ahora se conocían por separado.

En él, el magistrado confirma que Forestalia es "el punto de conexión de toda la investigación" y describe cómo habría funcionado el supuesto negocio del empresario Antxón Alonso, cuyo nombre aparece repetidamente en investigaciones judiciales relacionadas con Santos Cerdán y Leire Díez.

Según la información disponible, Irurok -el nombre del grupo de Whatsapp en el que se comunicaban la exmilitante socialista, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar- habría realizado gestiones para conseguir que salieran adelante todos o la mayoría de los proyectos de Forestalia.

En ese contexto, Antxón Alonso habría adquirido sociedades vinculadas a la compañía y posteriormente, las habría revendido, una vez conseguidos los permisos, con ganancias millonarias.

El juez de Teruel añade una consideración especialmente relevante: que esos movimientos económicos intermedios "tendrían la presunta finalidad de obtener fondos para pagos a personal directivo del Ministerio para la Transición Ecológica".