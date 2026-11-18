Apenas son 70, pero llevan desde 1977 clavando el resultado de las elecciones. La pequeña localidad de Sigüés, en Zaragoza, ha terminado convirtiéndose en el Ohio de las generales.

El partido más votado en este pequeño municipio ha sido siempre el ganador, lo que ha valido a sus habitantes una fama que ni ellos mismos conocían.

"No sabíamos que se hablaba así de nosotros. Entre los vecinos hablamos poco de política, aquí somos como una familia. Tenemos más relación con la gente del pueblo que con algunos miembros de nuestra propia familia y tratamos de no sacar mucho el tema", explica su alcalde, Eduardo Abadía.

El historial de aciertos de Sigüés comenzó hace ya casi medio siglo y, hasta el momento, permanece intacto.

Aquel 15 de junio de 1977, el 62,7% de los sigüesanos votó por Adolfo Suárez y UCD. Y, ¿qué partido gobernó en España? UCD, que congregó el 34,4% de los apoyos.

En 1979, la brújula de este municipio aragonés mantuvo la misma dirección, pero en 1982 viró hacia el PSOE de Felipe González.

En Sigüés logró el 42,7% de los votos, muy cerca del 48,1% que consiguió a nivel nacional y que le permitió acceder a La Moncloa.

El apoyo al líder socialista se mantuvo en 1986 con un 42,2%, en 1989 (49,2%) y en 1993 (41%).

En 1996, sin embargo, la lista más votada fue la encabezada por José María Aznar, que llegó al 45,9% en Sigüés y superó el 38,7% en el conjunto de España.

Los populares se mantuvieron como primera fuerza hasta 2004, cuando Sigüés viró a la izquierda y se decantó por José Luis Rodríguez Zapatero.

El apoyo al ahora cuestionado dirigente socialista creció en 2008 con un 49,5%, pero tres años más tarde, el PSOE cedió el protagonismo al PP de Mariano Rajoy.

Aquí se da la circunstancia de que populares y socialistas empataron a votos en este municipio zaragozano, una imagen pocas veces vista en la localidad.

Su racha de plenos continuó en 2015 y 2016 al acertar con las victorias de Rajoy, mientras que en abril y noviembre de 2019 apostaron por Pedro Sánchez.

En 2023 también clavaron el resultado. En Sigüés se impuso el PP de Alberto Núñez Feijóo con un 42% de los votos, pero lo que no imaginaban sus vecinos -ni muchos de los españoles- es que quien terminaría gobernando sería Sánchez gracias al apoyo de partidos tan variopintos como Junts, ERC, Podemos o Sumar.

Así vivirán el 29-N

Este 29-N serán 66 los vecinos que tendrán derecho a voto, pero que sean pocos no quiere decir que la jornada electoral vaya a ser un visto y no visto.

"Siempre falta uno u otro. Hay gente que está fuera, personas que no acuden a votar... Al final nos tenemos que quedar hasta pasadas las 20.00. Se hace largo, pero se lleva bien, es un día muy tranquilo", afirma Abadía.

El alcalde no se atreve a pronosticar qué pasará dentro de dos domingos, aunque los vecinos consultados parecen apostar por un cambio de Gobierno.

Entre los habitantes hay "un poco de todo", aunque, fundamentalmente, predomina la gente mayor.

"Gente activa trabajando estaremos unas 15 o 20 personas", expone el regidor.

Esto hace que casi siempre le toque ser mesa electoral a los mismos, un sorteo que a menudo genera más chascarrillos que las propias elecciones.

"Da más curiosidad que el propio resultado. Como ocurre siempre, nadie quiere estar en la mesa", bromea Abadía.

La votación se lleva a cabo en el propio Ayuntamiento, en una sala que sirve "tanto para hacer plenos como clases de pilates".

"Al ser un pueblo pequeño se hace lo que se puede, no tenemos un espacio específico", razona.

Ahora que las miradas están puestas en este pequeño punto de la comarca de La Jacetania, sus vecinos esperan no defraudar y llegar a los 50 años de infalibilidad.