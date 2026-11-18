Marina Rodríguez (Zaragoza, 2001) lidera la candidatura de CHA-Frente Amplio al Congreso de los Diputados de Zaragoza tras despuntar como líder de Choventut, las juventudes de la formación aragonesista.

Encabeza la unión entre CHA, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero. Es decir, todos los implicados en las negociaciones menos Podemos y Teruel Existe, que se desmarcó en un primer momento.

"Hemos intentado no hacer ruido y estamos quienes queríamos estar, respetamos la decisión de Podemos de concurrir por separado", responde a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Rodríguez destaca en la entrevista que la coalición llega "reforzada". Frente al "miedo porque viene el lobo", dice en referencia a Vox, se busca trasladar "ilusión" a los votantes.

¿De dónde sale Marina Rodríguez?

Soy la secretaria general de Empleo y Feminismos y la coordinadora de la organización juvenil, de Choventut, de ahí sale Marina Rodríguez. De ahí y de Santa Isabel, de mi barrio.

Estuvo acampando en plaza de España por las protestas de la vivienda

Llevamos más de un año partiéndonos la cara con el tema de la vivienda, nombrándolo en cada debate, dando reconocimiento al Sindicato de Inquilinas. Venimos de un mes en el que las movilizaciones han escalado unos cuantos peldaños y hemos estado allí, especialmente la gente de Choventut. Las candidaturas y los partidos tienen que parecerse más a las calles que a las moquetas de los partidos.

Jorge Pueyo comentó en alguna ocasión que CHA necesitaba 'desinstitucionalizarse', volver a contactar con los movimientos sociales. ¿Se ha conseguido?

Este trabajo viene de mucho antes. Estamos en constante contacto con la gente, con lo que necesita y ese es parte del resultado de nuestras autonómicas y será parte del resultado de las municipales de mayo del año que viene. Volveremos a la Plaza del Pilar en el Ayuntamiento de Zaragoza porque antes estuvimos en las plazas de todos los barrios y todos los pueblos y será ello lo que nos lleve a los ayuntamientos de los municipios en los que ahora no tenemos presencia.

"¿Presión? La que los aragoneses nos quieran dar"

Coge el testigo precisamente de Pueyo. ¿Hay presión?

Me lo han preguntado varias veces. No pretendo ser Jorge Pueyo dos, cada uno lleva su mochila y tenemos en común el compromiso hacia el proyecto del aragonesismo. Nuestra militancia es lo que nos mueve, lo que nos va a llevar a Madrid. ¿Presión? Nosotros respondemos ante los aragoneses, entonces, la que ellos nos quieran dar.

Hay cierto consenso en que CHA, y por extensión la coalición, llega a las generales reforzado después de las autonómicas

Más que reforzados, ilusionados. La gente reconoce el proyecto de CHA, fue el único partido capaz de repartir buenas noticias el 8 de febrero y creo que volveremos a hacerlo. Otros partidos tienen un proyecto absolutamente trasnochado y la gente necesita ilusionarse, saber que hay una herramienta, una solución y sobre todo, trasladar esa voz de cambio ilusionante a Madrid y el resto de instituciones.

Estas elecciones se adelantan y eso acelera los procesos internos. ¿Se veía candidata? ¿Tuvo algún tipo de intuición?

La intuición de que Sánchez se levanta el 5 de octubre y convocara las elecciones no la teníamos ninguno. ¿Si me veía candidata? No, ha sido algo que se ha ido dando así, lo que he pedido la militancia del partido. Y ahora, a enfrentar este reto estando muy agradecida de que hayan confiado en mí.

En febrero no hubo candidatura unitaria y esta ha sido sin Podemos. ¿Cómo lo valora?

En Aragón hemos intentado no hacer ruido, aunque hemos visto que esta situación no se ha dado en el panorama estatal. En la candidatura estamos con quienes queríamos estar, respetamos la decisión de Podemos de concurrir por separado. Entendíamos que la responsabilidad que nos dieron los aragoneses era liderar la unidad de las izquierdas para estas elecciones generales y eso es lo que estamos haciendo. Nos hubiera gustado que fuera una candidatura donde se recogieran otras sensibilidades, como la de Podemos.

¿Ha podido afectar el ruido por la negativa de CHA-Frente Amplio a presentarse en Teruel?

No estoy en las negociaciones ni soy la presidenta del partido. Lo que puede decir es que mi colaboración para trabajar con todo el mundo que integra esta candidatura es del 100% y en concreto con Javier García Usón (Izquierda Unida) tengo muy buena relación, así que ningún problema. Tenemos el objetivo de volver a todos los ayuntamientos posibles, de poner una voz aragonesa en todas las instituciones posibles y eso es lo que haremos en Huesca, Zaragoza y Teruel.

"Los aragoneses nos dieron la responsabilidad de liderar la izquierda"

¿Cómo se fragua la relación con los partidos de Frente Amplio a nivel estatal y con Izquierda Unida en Aragón?

El 8 de febrero, los aragoneses nos dieron la responsabilidad de liderar la izquierda en Aragón. Nuestra responsabilidad era intentar llegar a todos los acuerdos posibles para que hubiera una única papeleta. A nivel estatal, todos tenemos el objetivo común de sumar el 29-N el mayor número posible de escaños progresistas en el Congreso de los Diputados ante un escenario que se dibuja muy preocupante. Es un objetivo compartido por muchísimas fuerzas políticas a lo largo y ancho del Estado y no vamos a parar hasta conseguirlo.

Se ha trabajado para que no se pierdan votos en el Senado (pacto con IU y el PSOE). Es un proceso todavía más inédito

Normalmente ha funcionado como una cámara de segunda lectura y en esta legislatura parece que puede jugar un papel muy importante. Una mayoría absoluta de la derecha y extrema derecha podría traer consecuencias preocupantes para la legislación y el Estado del bienestar. En esa responsabilidad de sumar la mayor cantidad de escaños progresistas, hemos tomado esta decisión.

¿Cómo piensa CHA-Frente Amplio movilizar a votantes de izquierdas que piensen en quedarse en casa?

Sabemos que va a haber mucha gente que vote con miedo y con las tripas porque se ha repetido el mantra de “que viene el lobo”. Al lobo ya lo conocemos, es nuestro vicepresidente del Gobierno, fue nuestra presidenta de las Cortes de Aragón y sabemos lo que es que esta gente gobierne. Frente a ese miedo queremos ilusiones, sabemos cómo actúa CHA en las Cortes, tenemos un proyecto ilusionante y el reto de llevar una voz aragonesista a Madrid sin ninguna tutela de la capital. Jorge Pueyo, Chesús Yuste o José Antonio Labordeta ya demostraron de lo que somos capaces.

La experiencia con Sumar en el Congreso acabó con cierto descontento, también por no poder presionar al PSOE. ¿Han faltado propuestas para convencer a gente descontenta que ahora pueda plantearse votar a la derecha?

No podemos decirle a la gente que se sienta contenta o no con el trabajo de tantas fuerzas políticas. Lo que podemos pedirle es que siga confiando en el buen hacer de CHA y Frente Amplio y prometerle la absoluta responsabilidad de que llevaremos la voz de Aragón a Madrid.

¿Cómo se plasma en la candidatura la obediencia aragonesa de la que hablan?

En nuestro caso, tenemos claras las prioridades. La vivienda tiene que ser un eje transversal a todas las medidas. Luego, infraestructuras históricas, reclamar lo que el Estado nos debe desde hace muchísimos años. Por ejemplo, llevamos 56 años esperando la reapertura internacional del Canfranc. También el fortalecimiento de los servicios públicos, medidas en feminismo, igualdad y derechos LGTB, poniendo siempre a la ciudadanía aragonesa por encima de todo.

¿Entienden que haya cierta desconfianza hacia Frente Amplio por posibles directrices o injerencias desde Madrid?

Solamente vamos a responder ante las aragonesas porque es lo que nos pide la gente. No hemos tenido ningún problema a la hora de votar en favor de Aragón cuando otros partidos no lo han hecho y así seguiremos.

Marina Rodríguez en la sede de CHA Marcos García

La vivienda y el coste de la vida es un tema central de esta campaña

Se convocó una huelga para hablar de la vivienda y la asequibilidad de la vida. Estamos llegando a un punto en el que no nos podemos permitir trabajar cerca de donde queremos vivir, ni la gasolina o la cesta de la compra. El escenario que se dibuja es desolador.

Vox ha vuelto a poner sobre la mesa la interconexión de cuencas. ¿Cómo lo valoran?

Una de nuestras reivindicaciones históricas es que no vamos a permitir ningún tipo de trasvase, cualquier político que hable de trasvase tendrá enfrente la voz de Chunta Aragonesista para decirle que no. Hace gracia que se reabra el debate cuando en Zaragoza estamos bebiendo agua del canal porque los embalses están al mínimo y no nos sobra agua. Y con los macroproyectos de centros de datos, me gustaría saber cuál es el proyecto del Partido Popular. Feijóo habla abiertamente de trasvase y Azcón aplaudía detrás, el PP es incapaz de marcar su propia agenda porque la ultraderecha les marca el paso.

CHA alegó contra el decreto de centros de datos porque se quedaba corto, en su opinión. El Gobierno busca aprobarlo antes de las elecciones y el PP quiere derogarlo

Hay proyectados 83 edificios y casi una treintena de proyectos de centros de datos en Aragón. Estos vacían el territorio de recursos: les regalamos el suelo, rebajamos impuestos y malvendemos energía, agua y tierra sin que revierta en la ciudadanía, con un impacto tremendo. Con el ejemplo de Virginia sabemos lo que pasa, se triplica la factura de la luz y la clase trabajadora acaba pagando estos macroproyectos que atentan contra un tercio del paisaje de Aragón.

Marina Rodríguez, en el mitin junto a Ada Colau CHA

Pueyo rompió la disciplina de voto en el Congreso de Sumar en su día respecto a las renovables. ¿Estamos en una situación similar con los centros de datos?

Lo que es similar es que vamos a seguir defendiendo Aragón cueste lo que cueste.

¿Cómo se interpela a los jóvenes que se hayan distanciado de la política?

Yo creo que los jóvenes no se han distanciado de la política. Quizá sí de los partidos o de proyectos partidistas de moqueta y palacio, pero no de la política. Están encabezando las movilizaciones en el Pirineo, en Jaca o en “Zaragoza no se vende” en vivienda y educación pública. Fuimos nosotros los que acampamos en la Plaza de España. Chunta ofrece un proyecto pegado a la calle.

¿Qué se juegan estos mismos jóvenes en las elecciones? La vivienda, que va atada a la emancipación, es un frente muy claro

Llevamos años hablando del tema de la vivienda y viendo cómo la situación es desoladora. Han tenido que sacar a una señora de 87 años en camilla de su casa para que nos diéramos cuenta de lo que la juventud llevaba diciendo tanto tiempo. Seremos todas las generaciones juntas las que acabemos con esta situación.