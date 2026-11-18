Lucio Cucalón y el Ayuntamiento de Aguarón. E. E.

El Gobierno de Aragón se persona en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra el alcalde de Aguarón

El Gobierno de Aragón se personará como acusación en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra el alcalde de Aguarón, el socialista Lucio Cucalón.

La decisión, aprobada este miércoles en Consejo de Gobierno, se adopta ante el presunto cobro indebido de 8.900 euros de las arcas municipales.

El Ejecutivo pretende de esta forma "contribuir al esclarecimiento de las posibles responsabilidades contables" que pudieran derivarse de los hechos investigados.

La propia DGA recuerda su obligación de velar por la legalidad en la utilización de fondos públicos. Lo hace citando el artículo 114 del Estatuto de Autonomía, que dice que "corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera respecto de las entidades locales".

¿Y por qué ahora? Porque el pasado 3 de noviembre, el Ayuntamiento de Aguarón acordó en pleno no ejercer acciones contra su alcalde ni contra el anterior secretario-interventor.

De esta manera, el Consistorio rechazó exigir posibles responsabilidades en defensa de su patrimonio municipal y "acordó actuar en defensa de los intereses" del regidor.

Otros asuntos

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a un convenio para mejorar la conectividad del Aeropuerto de Zaragoza.

En total, el Ejecutivo aportará 42,3 millones de euros para acciones de promoción turística hasta 2032, mientras que el Ayuntamiento de la capital pondrá 20,5.

En otro orden de cosas, el Gobierno ha autorizado la inversión para reparar los daños causados por el incendio de Riglos en la A-1603 y un programa de 562.000 euros para reforzar la valoración de la discapacidad y la dependencia.

En total se contemplan 14 puestos, cifra que obedece al incremento de la lista de espera de valoración de la discapacidad.

Si en enero eran 5.436 personas en espera, a 31 de agosto el volumen había subido hasta los 7.291 expedientes.

Esto supone un crecimiento del 22,25% respecto al mismo periodo del año anterior, con una media de 1.552 solicitudes al mes que superaba los 1.340 que, hasta ahora, marcaban la capacidad media de evaluación.

Sobre Sijena

La vicepresidenta, Mar Vaquero, también se ha referido al término del Consejo de Gobierno a la situación de las pinturas profanas de Sijena y a las últimas declaraciones realizadas sobre los bienes por el ministro Urtasun.

En lo referente al trabajo técnico, la situación es "hoy mejor que ayer" por la tensión inicial.

Según la dirigente popular, en estas horas se está haciendo un estudio de conservación de las pinturas.

"Se está trabajando con total normalidad", ha subrayado.

Menos normales le han parecido las declaraciones de Urtasun, al que ha criticado por su "permanente ánimo de provocación y falta de respeto al cumplimiento de la ley".

"Sigue siendo un ministro independentista, supremacista y con cobardía política cuando se le pregunta por qué no ha hecho más. Tiene que cumplir la ley, lo contrario tiene responsabilidades penales", afirmaba.