Mar Vaquero, este miércoles, tras el Consejo de Gobierno. E. E.

El Gobierno de Aragón, sobre el envío del 'caso Forestalia' al juez Pedraz: "No nos extraña que aparezca Santos Cerdán"

Al Gobierno de Aragón "no le extraña" que el nombre de Santos Cerdán haya adquirido un papel protagonista en el 'caso Forestalia'.

El envío de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel a la Audiencia Nacional tras detectar "gestiones" ante el Gobierno para lograr pelotazos podría ser, a juicio del Ejecutivo PP-Vox, un ejemplo más de la "degeneración permanente" del entorno de Pedro Sánchez.

Esto no hace sino "agravar" todo lo que ya se conocía sobre todas las maniobras que se habrían realizado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a fin de "obtener permisos" para la mencionada compañía, cuyo fundador, Fernando Samper, también está investigado.

La vicepresidenta Mar Vaquero ha confiado en que la Justicia "siga trabajando" y "depure responsabilidades".

"Como en todos los procesos judiciales hay que ser prudentes y dejar que siga su causa, pero que se nombre a Santos Cerdán no nos extraña", incidía.

Los populares creen que esta noticia casa con el perfil de todas las personas de las que se ha rodeado el presidente del Gobierno.

"Vamos a respetar el curso de las investigaciones pero, desde luego, señala el nombre de alguien que ha pasado por la cárcel", recordaba.

Recurso contra Sánchez

El Gobierno aragonés también ha anunciado que va a presentar un recurso contra el decreto estatal que supedita las ayudas de vivienda a la declaración de zonas tensionadas.

Para la DGA, la normativa discrimina a comunidades como Aragón que han optado por desarrollar políticas propias.

"Vulnera el principio constitucional de igualdad, no está suficientemente justificado e invade competencias autonómicas en materia de vivienda", subrayaba la dirigente popular.

También ha criticado que hasta dos tercios de los fondos hayan ido a parar a Cataluña. Esto se traduce en cerca de 120 millones de los 180 presupuestados, mientras que a País Vasco irán a parar 31, a Navarra 13,3, a Galicia 10,2 y a Asturias, otros 6 millones.