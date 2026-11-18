Concentración por la educación pública en Zaragoza: exigen que los fondos se destinen a las necesidades de los centros

Los sindicatos de enseñanza CSIF, CGT, CCOO, STEA, UGT y ANPE han convocado una movilización, este miércoles 18 de noviembre, para defender la educación pública.

El recorrido ha empezado en Plaza Aragón hasta llegar a Plaza España.

Gritos como 'El colegio camina hacia adelante y los recortes van hacia atrás’ o ‘Sin inversión no hay inclusión’ han sido algunos de los recurrentes.

Su principal reclamo es frenar la subvención del bachillerato en la red concertada, ya que consideran que desvía recursos esenciales que deberían destinarse a mejorar las deterioradas infraestructuras, reducir las ratios de alumnos y aumentar las plantillas de docentes.

"Pensamos que cada euro que va destinado al concierto de etapas no obligatorias es 1 euro menos que le estamos reduciendo a los centros que ya tenemos hoy en día en la red pública", expresa Gema Tomás, responsable sindical y portavoz de los seis sindicatos de la escuela pública de Aragón convocantes.

Los participantes de esta concentración denuncian que los profesionales actuales soportan una carga laboral excesiva debido a la falta de medios y al insuficiente apoyo para atender las necesidades especiales de los estudiantes.

"Necesitamos que la administración dote del suficiente personal docente y especialistas para atender a la educación, a la atención educativa", manifiesta Tomás.

Ante la inminencia de un decreto gubernamental que impulse estos conciertos educativos, los portavoces sindicales han advertido que recurrirán a los tribunales, tal como hicieron el pasado mes de mayo con respaldo judicial.

"Ya demostramos en la pasada manifestación y concentraciones del pasado mayo y la unión que tuvimos en la escuela pública a este respecto, la fuerza y la unión hizo que toda esa reivindicación tuviera una parte muy positiva, que el TSJ admitiera la paralización en ese momento de la concertación y volveremos a hacerlo", señala Gema Tomás.

Asimismo, los colectivos implicados reafirman su disposición a mantener las movilizaciones en la calle tantas veces como sea necesario para garantizar la defensa y el fortalecimiento de la enseñanza pública en la comunidad.

"Volveremos a decirle a este gobierno de Aragón que tiene que tener en cuenta a toda esta movilización de la escuela pública, que es la que tiene que defender, que es la que tiene que dotar y que es la que tiene que administrar", ha subrayado la responsable sindical.